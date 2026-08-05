En conversación con El Comercio, el periodista tunecino Mohamed Ali Arfaoui, de EA Sports, explicó el contexto que encontrará el mediocampista peruano en un equipo donde las exigencias son permanentes y la adaptación debe ser inmediata.

“El Espérance representa probablemente el entorno más exigente del fútbol tunecino. Del club se espera no solo que gane la liga nacional, sino también que compita seriamente por la Liga de Campeones de la CAF (Confederación Africana de Fútbol). Hay muy poca paciencia con los nuevos fichajes, especialmente con los extranjeros, por lo que se espera que se adapte y aporte resultados rápidamente”, señaló Arfaoui.

El periodista añadió que la incorporación del peruano responde también a un proyecto de renovación de la plantilla.

“Esta contratación forma parte también de un proceso de reconstrucción más amplio”, explicó.

Acuerdo cerrado y viaje a Túnez

Según Arfaoui, el Espérance ya alcanzó un acuerdo para incorporar al volante peruano con un contrato por tres temporadas.

“El Espérance ha llegado a un acuerdo pacera fichar al centrocampista de 25 años con un contrato de tres temporadas. La cifra del traspaso ronda los 550.000 dólares y Universitario conservará una cláusula del 20% sobre una futura venta. Se espera que Castillo llegue a Túnez (miércoles) para someterse al reconocimiento médico y completar los trámites finales antes de que se anuncie oficialmente el fichaje. Algunas informaciones apuntan también a que ya ha firmado el contrato que se le envió por vía electrónica”, reveló.

Además, explicó por qué el club apostó por el mediocampista peruano.

“El Espérance lo considera el sustituto del centrocampista nigeriano Onuche Ogbelu y cree que sus cualidades defensivas pueden aportar un mayor equilibrio al centro del campo. Su experiencia internacional con Perú, así como su anterior etapa en Portugal con el Gil Vicente, también se consideran factores importantes”.

¿Cómo llegó Jesús Castillo al radar del Espérance?

Respecto al proceso de captación del futbolista peruano, Arfaoui aclaró que todavía no existe una confirmación oficial sobre cómo comenzó el interés del club.

“Todavía no tengo confirmación del proceso exacto de captación. Tengo entendido que entró en el radar del Espérance a través de las redes de ojeadores e intermediarios del club”.

Un campeonato físico y de alta exigencia táctica

El periodista tunecino considera que Castillo encontrará una liga muy distinta a la peruana, donde predominan la intensidad física, el orden táctico y los espacios reducidos.

“La liga tunecina se caracteriza, por lo general, por ser física, tácticamente disciplinada y bastante compacta. El Espérance suele enfrentarse a rivales que defienden en bloque bajo, lo que exige que sus centrocampistas muevan el balón con rapidez, ganen las segundas jugadas y protejan al equipo ante posibles contragolpes”.

No obstante, explicó que el panorama cambia cuando el club compite en el ámbito continental.

“Los partidos en el ámbito africano pueden resultar más abiertos e intensos, planteando mayores espacios que defender durante las transiciones”.

Además, describió el tipo de encuentros que predominan en la liga local.

“Los partidos suelen ser muy disputados y con espacios reducidos, por lo que los centrocampistas deben ser disciplinados, fuertes en los duelos y capaces de jugar con rapidez bajo presión”.

El reemplazo de Ogbelu

Uno de los motivos principales del fichaje de Jesús Castillo es cubrir la salida del nigeriano Onuche Ogbelu, aunque Arfaoui considera que ambos presentan matices importantes en su juego.

“Tu suposición es parcialmente correcta, aunque yo no lo definiría únicamente como un recuperador físico. Si bien era un jugador atlético, agresivo y capaz de abarcar mucho terreno, su mayor aporte residía en su movilidad a la hora de presionar y recuperar la posesión, así como en su capacidad para proteger al equipo cuando los jugadores de ataque se incorporaban al juego ofensivo”.

En ese sentido, explicó cuál es el perfil que busca el Espérance con la llegada del peruano.

“El Espérance lo quiere porque busca a alguien con mayor madurez posicional, capaz de aportar seguridad defensiva y, al mismo tiempo, mejorar la primera fase de la salida de balón”.

La presión de jugar en el club más grande de Túnez

Más allá del aspecto futbolístico, Castillo también deberá adaptarse a un contexto de enorme exigencia por parte de la afición y a distintas condiciones de juego.

“El tipo de superficie varía según el club: la mayoría de los grandes estadios cuentan con césped natural, incluido el estadio del Espérance en Radès, aunque algunos equipos más modestos juegan sobre césped artificial. Esto puede complicar ciertos partidos fuera de casa, especialmente para aquellos jugadores no habituados a dicha superficie o al ritmo de juego”.

Finalmente, Arfaoui destacó el peso que tiene la hinchada del Espérance.

“El Espérance cuenta con una de las aficiones más numerosas y exigentes de África, lo que hace que los jugadores sientan la presión incluso cuando el estadio no está completamente lleno”.

Para Jesús Castillo, el salto al fútbol tunecino representa mucho más que un cambio de liga. Llega a un club obligado a ganar cada torneo que disputa, con la responsabilidad de reemplazar a un jugador importante y con el reto de responder desde el primer día en uno de los escenarios más competitivos del fútbol africano.

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