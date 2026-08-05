Por Jean Pierre Maraví Coppa

El fichaje de Jesús Castillo por el Espérance de Túnez está concretado. El exvolante de Universitario de Deportes viajó ayer por la tarde para cerrar el pase que cerrado y representa uno de los movimientos más importantes para un futbolista peruano en el actual mercado de pases. Sin embargo, el desafío que encontrará en el club más ganador del fútbol tunecino será tan grande como la oportunidad.

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