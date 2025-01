Diego Romero emprenderá su primera aventura en el fútbol extranjero. El bicampeón de la Liga 1 con Universitario de Deportes vestirá los colores de Banfield de la Liga Profesional Argentina.

Con 23 años, el portero fue cedido al ‘Taladro’ por un año, sin cargo y con opción de compra, y espera poder asentarse en una de las ligas más competitivas del continente.

“Ahora que estoy acá en el club, espero tener minutos, seguir esforzándome y poder seguir siendo convocado en la Selección y ganarme un puesto”, indicó Romero.

“Estoy contento por lo que pude lograr en la ‘U’, estuve desde chico, cuando llegué a los 16, desde menores me sentí muy respaldado. Ahora salí bicampeón y con mucha confianza para dar todo en lo que viene”, agregó.

Recordemos que Diego Romero ya es habitual convocado en la selección peruana. Sin embargo, debe seguir demostrando en la cancha lo que es capaz de hacer para conseguir el titularato.

“Tengo mis metas muy marcadas, tengo un punto donde quiero estar, no me salgo del foco, estoy convencido de que Banfield me dará mucha confianza, me hará seguir creciendo y lo que no quiero es regresar a Perú. Tomo las cosas con mucha humildad, trabajando con mucho compromiso para poder seguir ganando cosas”, aseveró.

