César Vivar
“No le cierro la puerta a nadie”: Pedro Gallese sobre llegar a Universitario para jugar la Libertadores o ir al Inter Miami con Messi
Tiene 35 años y cumple el 36 el próximo año. Pedro Gallese sabe que negociará el último gran contrato de su carrera, por lo que él y su representante recibirán todas las propuestas y elegirán la que es mejor para su entorno. Tras su repentina salida de Orlando City, el ‘Pulpo’ reconoce que sus hijos perderán el año escolar, por lo que el siguiente contrato tendrá que ser decidido por él y su esposa. Finalmente, la familia es lo primero y lo último en la vida. En una entrevista con DT El Comercio, el arquero de la Selección Peruana habla sobre cómo fueron las negociaciones en los últimos días, así como una posible convocatoria para la fecha doble en noviembre.

