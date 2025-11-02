“No le cierro la puerta a nadie”: Pedro Gallese sobre llegar a Universitario para jugar la Libertadores o ir al Inter Miami con Messi

Pedro Gallese, bienvenido al Perú. Después de tiempo y con una noticia que nos ha impactado, entiendo que más a ti y a tu familia. Primero, darte la bienvenida. Ya de vacaciones...

Ahora, disfrutando con la familia, pero sorprendido también con todo lo que está pasando...

¿Sabes? Leí el mensaje del club. Para mí, bastante directo, bastante crudo... Entiendo que hay una negociación, entiendo que uno quiere seguramente una mejora salarial. ¿Tú querías extender el vínculo un año o dos años más? ¿Cómo se da esto?

La verdad, desde enero que se vino hablando de mi renovación. Los directivos hablaron conmigo, bueno, un directivo, en particular, me dijo que quería contar conmigo, que quería renovarme, pero que iban a ver la estructura y cómo iba a ser la renovación. Yo, obviamente, le digo que sí. Luego, pasaron los meses. En julio, me repitieron que quería contar conmigo, que yo era su arquero, que me querían. Y, bueno, ahora en estos últimos días, viajó mi representante para hablar con ellos y negociar, y le dijeron que iba a haber una reducción de sueldo.

¿Qué contestó tu representante?

Lógicamente, le preguntó por qué y respondieron que era un jugador caro para el equipo. Mi representante me lo comunicó y le dije que había que sentarnos a conversar y ver qué tanto era la reducción de sueldo, a ver si nos convenía, más que todo pensando en la familia. Mis hijos ya están a mitad del colegio y ahora van a perder un año de colegio. Estábamos cómodos, los hinchas nos querían, la gente, los trabajadores, era una casa ahí, ¿no? Pero, bueno, le dijeron a mi representante que nos quedaremos tranquilos, que íbamos a renovar, que iba a haber una reducción de sueldo...

Pero ¿querían contar contigo?

Hace tres días, tuve una reunión directamente con el entrenador y me dijo que ya no quería contar conmigo. Directamente, las palabras era que no estaba en los planes del próximo año. Entonces, yo le agradecí porque fue el que me llevó a Orlando City, estuve seis temporadas ahí y nada más de darles mi agradecimiento. Y así me tuve que despedir, me paré y ahora estoy de vacaciones.

Solo para cerrar esta parte: ¿tú ibas a aceptar una reducción de sueldo?

Hablando con mi representante y con la familia, dijimos que íbamos a ver qué tanto era la reducción. A ver si nos convenía porque tampoco uno iba a agarrar cualquier contrato porque uno sabe lo que es, sabe lo que le dio al club y, al final, simplemente se despidieron y terminó el contrato. Mi representante le planteó que, con objetivos, se podía mejorar un poco el sueldo. Al principio, ellos decían que sí, pero a uno le queda claro que a veces la palabra no cuenta.

¿Qué vas a priorizar, Pedro? Entiendo que hay que cerrar una etapa, que de momento uno se siente extraño, pero hoy estás sin club. ¿Ha tocado la puerta el Inter Miami?

Ahora, yo estoy abierto a opciones. Con mi agente, estamos viendo cuál es la mejor opción. No le cerramos la puerta a nadie. La familia va a ser siempre lo primero, pero vamos a darnos un tiempo, escuchar y escoger la mejor opción para todos.

¿Podría ser Universitario pensando en una Copa Libertadores? Yo sé que todavía no hubo contacto, pero tienes una buena relación Álvaro Barco.

Sí, Álvaro me tuvo en San Martín, nos conocemos, pero como te digo, no le cierro la puerta nadie. Ahora es el momento de darme un tiempo para escuchar, ver las opciones y escoger lo mejor.

Tomando el caso del Inter Miami, me imagino jugar con De Paul, Suárez, Messi. ¿Te ha llamado Beckham? La verdad, así una llamadita de David.

Yo no tengo ningún problema en ir a un equipo donde siempre hemos sido rivales, pero hay que respetar que tienen a sus dos arqueros en plena competición. Si hay la opción, ya se verá.

Si te pregunto por equipos, vamos a tener más o menos la misma la misma respuesta, pero ¿hay algo de Japón o le cerramos la puerta al mercado asiático?

Yo recién escucho lo de Japón. No estaba enterado, pero vamos a ver si bueno para la familia. Hay que ver las opciones. No quiero escoger por escoger. El equipo que me quiera y que sepa a respetarme, voy a ser siempre agradecido con ellos.

Le dejas un título al club, ¿no? No solo un título: ser un gran profesional, grandes atajadas, arco en cero. ¿Qué te ha dicho ‘Carta’, ¿que entiendo es uno de tus mejores amigos en la institución?

Sí, no solo Wilder, sino que todos los compañeros, he visto trabajadores llorando. La amistad que teníamos con todos los trabajadores era muy bonita. Han sido muchos años. Creo que el club ahora está en otra posición y me voy tranquilo. Le di todo de mi parte al club.

Vamos con la Selección. ¿Es cierto que pediste no estar contra Chile en este amistoso?

Me preguntaron sobre la selección, estuve hablando con el comando técnico, les dije que la edición era netamente de ellos, pero es bueno también ver a otros ver a otros arqueros. Creo que Enríquez lo hizo muy bien. Vi muchos compañeros, muchos chicos que se les vio bien con la camiseta y desde ahí -creo- que tenemos que ir arrancando, ¿no? Que vayan sabiendo qué es la selección, qué es ponerse la camiseta, qué es enfrentar a Chile, que es un que un clásico, y eso para para lo que se viene, que es lo que queremos todos, que es pelear otra vez para ir a un Mundial.

Perfecto, me queda claro esa parte. Ahora, ¿ya te llamó Manuel para Rusia y Chile en Rusia?

Si estoy, agarro el avión. Va a ser bonito ir a Rusia otra vez, a sentir esa alegría que tuvimos ese tiempo. Siempre voy a estar para Selección. Por más que tengas 50 o 10o partidos, te pones la camiseta y sientes otras cosas cuando cantas el Himno Nacional.

Ahora, cuando uno no está con el club, ya no llega carta a Orlando, pero sí hay un tema regulatorio en cuanto a los seguros y creo que se satanizó lo de Renato para ir a la Copa América.

Si llega la convocatoria, no hay problema de que estaré. No va a haber ningún problema.

Tengo una curiosidad. El chat de la de la selección, este WhatsApp que se puso de moda en la época de Rusia, Ricardo, después Qatar, ¿sigue activo o ya no?

No, o siempre lo actualizábamos, o sea, iban convocando nuevos compañeros, se iba actualizando, pero al final desapareció. Ahora, siempre se hace un chat, pero con el jefe de equipo para saber los horarios, para saber a qué hora se tiene que ir a entrenador y ahí estamos todos.

¿Has tenido la oportunidad de felicitar a los habituales convocados de la ‘U’?

No he hablado directamente con ellos, no les he mandado un mensaje, pero estaba esperando que salga la lista de la convocatoria, encontrarlos y felicitarlos. Creo que es mejor el cara a cara.

La última: ¿te sorprendió la salida de Óscar Ibáñez?

Yo hablé con Óscar en privado. Le agradecí porque creo que entró en un momento difícil de la Selección, que creo que otro técnico hubiese querido agarrar ese fierro caliente como se dice, siempre dando lo mejor de él y, más que todo, agradeciéndole por el tiempo.

