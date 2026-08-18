¡La puso en el ángulo! Golazo de tiro libre de Felipe Chávez con Bayern Munich vs Heidenheim | VIDEO

Felipe Chávez no solo recibió la confianza del comando técnico para iniciar las acciones con Bayern Munich, también aprovechó su oportunidad para hacerse presente en el marcador. A los 25′, el volante peruano apareció para firmar un golazo de tiro libre y darle el empate parcial 1-1 a los bávaros ante Heidenheim, en el último partido amistoso de pretemporada. ‘Pipo’ puso el balón frente a la barrera y perfilado para su zurda. Luego, colocó la pelota en el ángulo y desató la alegría entre sus compañeros. Con ello, Chávez busca consolidarse en el primer equipo y tener continuidad esta temporada.

Felipe Chávez no solo recibió la confianza del comando técnico para iniciar las acciones con Bayern Munich, también aprovechó su oportunidad para hacerse presente en el marcador. A los 25′, el volante peruano apareció para firmar un golazo de tiro libre y darle el empate parcial 1-1 a los bávaros ante Heidenheim, en el último partido amistoso de pretemporada. ‘Pipo’ puso el balón frente a la barrera y perfilado para su zurda. Luego, colocó la pelota en el ángulo y desató la alegría entre sus compañeros. Con ello, Chávez busca consolidarse en el primer equipo y tener continuidad esta temporada. 🇵🇪🤯 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐏𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐕𝐄𝐙 (𝟏𝟗) WITH AN 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄 𝐆𝐎𝐀𝐋!!!



WTFFFFFFFF!!!! pic.twitter.com/5XLwkBfmQW — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 18, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru