¡La puso en el ángulo! Golazo de tiro libre de Felipe Chávez con Bayern Munich vs Heidenheim | VIDEO
¡La puso en el ángulo! Golazo de tiro libre de Felipe Chávez con Bayern Munich vs Heidenheim | VIDEO
Por Redacción EC

Felipe Chávez no solo recibió la confianza del comando técnico para iniciar las acciones con Bayern Munich, también aprovechó su oportunidad para hacerse presente en el marcador. A los 25′, el volante peruano apareció para firmar un golazo de tiro libre y darle el empate parcial 1-1 a los bávaros ante Heidenheim, en el último partido amistoso de pretemporada. ‘Pipo’ puso el balón frente a la barrera y perfilado para su zurda. Luego, colocó la pelota en el ángulo y desató la alegría entre sus compañeros. Con ello, Chávez busca consolidarse en el primer equipo y tener continuidad esta temporada.

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