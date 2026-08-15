¡De volea y adentro! Golazo de Shimabuku, el peruano que la rompe en el fútbol japonés | VIDEO

Albirex Niigata consiguió este sábado su primera victoria de la temporada en la Segunda División de Japón. El conjunto local derrotó 2-1 a Hokkaido Consadole Sapporo por la segunda fecha del campeonato, en un partido que tuvo como protagonista al volante peruano Kazuyoshi Shimabuku.

El equipo de Niigata se puso en ventaja a los 19’ gracias a Jin Okumura. El atacante aprovechó el rebote que dejó el arquero visitante tras el penal ejecutado por Yamato Wakatsuki para colocar el 1-0. Sin embargo, la reacción de Consadole Sapporo no tardó en llegar.

A los 36′, Yuto Horigome apareció para vencer la resistencia del arquero Baumann y establecer el 1-1. Con el marcador igualado, ambos equipos se fueron al descanso en busca de un segundo tiempo que terminaría siendo decisivo para el cuadro local.

🚨 GOLAZO de Kazuyoshi Shimabuku 🇵🇪 | El extremo coloca el segundo tanto a favor del Albirex Niigata 🇯🇵 en la victoria por 2-1 ante el Sapporo.



Primer gol para el peruano en esta nueva temporada de J2 League 2026-2027. 📈 pic.twitter.com/wYMPTiehvK — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 15, 2026

Apenas había transcurrido un minuto de la segunda mitad cuando Shimabuku apareció dentro del área y sacó un espectacular remate de volea para marcar el 2-1. El volante peruano celebró así su primer gol de la temporada y volvió a ser determinante para el conjunto japonés.

Shimabuku tuvo una destacada actuación y permaneció en el campo hasta los 73′, cuando fue reemplazado por Mihiro Sato. Con el triunfo, Albirex Niigata sumó sus primeros tres puntos del campeonato y comenzó a recuperar terreno en la Segunda División japonesa.

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