¡De volea y adentro! Golazo de Shimabuku, el peruano que la rompe en el fútbol japonés | VIDEO

Albirex Niigata consiguió este sábado su primera victoria de la temporada en la Segunda División de Japón. El conjunto local derrotó 2-1 a Hokkaido Consadole Sapporo por la segunda fecha del campeonato, en un partido que tuvo como protagonista al volante peruano Kazuyoshi Shimabuku.
El equipo de Niigata se puso en ventaja a los 19’ gracias a Jin Okumura. El atacante aprovechó el rebote que dejó el arquero visitante tras el penal ejecutado por Yamato Wakatsuki para colocar el 1-0. Sin embargo, la reacción de Consadole Sapporo no tardó en llegar.
A los 36′, Yuto Horigome apareció para vencer la resistencia del arquero Baumann y establecer el 1-1. Con el marcador igualado, ambos equipos se fueron al descanso en busca de un segundo tiempo que terminaría siendo decisivo para el cuadro local.
Apenas había transcurrido un minuto de la segunda mitad cuando Shimabuku apareció dentro del área y sacó un espectacular remate de volea para marcar el 2-1. El volante peruano celebró así su primer gol de la temporada y volvió a ser determinante para el conjunto japonés.
Shimabuku tuvo una destacada actuación y permaneció en el campo hasta los 73′, cuando fue reemplazado por Mihiro Sato. Con el triunfo, Albirex Niigata sumó sus primeros tres puntos del campeonato y comenzó a recuperar terreno en la Segunda División japonesa.
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