¡De volea y adentro! Golazo de Shimabuku, el peruano que la rompe en el fútbol japonés | VIDEO
¡De volea y adentro! Golazo de Shimabuku, el peruano que la rompe en el fútbol japonés | VIDEO
Por Redacción EC

Albirex Niigata consiguió este sábado su primera victoria de la temporada en la Segunda División de Japón. El conjunto local derrotó 2-1 a Hokkaido Consadole Sapporo por la segunda fecha del campeonato, en un partido que tuvo como protagonista al volante peruano Kazuyoshi Shimabuku.

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