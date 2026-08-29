¡Estaba solo! El increíble gol que perdió Santiago Ormeño con Montevideo Wanderers | VIDEO

Santiago Ormeño volvió a tener minutos con Montevideo Wanderers e intenta aprovecharlos al máximo. El delantero peruano, quien firmó hace un par de semanas por el combinado uruguayo, tuvo una ocasión clara para marcar su primer gol con su nuevo equipo en el partido ante Central Español, por la fecha 4 del Torneo Clausura.

Al minuto 86, Ormeño recibió un gran pase en profundida de su compañero que lo dejó encaminado al gol. El atacante controló la pelota, se perfiló para rematar, pero demoró mucho en la definición y ese tiempo fue aprovechado por los defensores rivales, quienes le cubrieron el espacio.

‘Ormedeus’ no pudo rematar con comodidad, pero ganó un tiro de esquina a favor de su equipo. El peruano, quien lleva la ‘9′ en la espalda, había ingresado al minuto 79 para darle mayor peso ofensivo al Montevideo Wanderers.

Pese a ello, es el segundo partido consecutivo que Ormeño suma minutos con su nuevo equipo. El jugador de 32 años busca sumar la mayor cantidad de minutos y recuperar su mejor versión como delantero. ¿El objetivo? Entrar nuevamente en el universo de jugadores convocables para Mano Menezes.

Respecto al partido, Montevideo Wanderers venció 3-0 a Central Español y se mantiene en el quinto lugar con siete puntos, dos menos que el líder Liverpool.

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