¡Estaba solo! El increíble gol que perdió Santiago Ormeño con Montevideo Wanderers | VIDEO
¡Estaba solo! El increíble gol que perdió Santiago Ormeño con Montevideo Wanderers | VIDEO
Por Redacción EC

Santiago Ormeño volvió a tener minutos con Montevideo Wanderers e intenta aprovecharlos al máximo. El delantero peruano, quien firmó hace un par de semanas por el combinado uruguayo, tuvo una ocasión clara para marcar su primer gol con su nuevo equipo en el partido ante Central Español, por la fecha 4 del Torneo Clausura.

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