Después de un año y medio lejos de las canchas, Kluiverth Aguilar volvió a hacer lo que más extrañaba: jugar al fútbol. El lateral peruano sumó sus primeros minutos oficiales con Minnesota United 2, su nuevo equipo en la MLS Next Pro de Estados Unidos, y posteriormente compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar su esperado regreso.

Aguilar ingresó a los 86 minutos en reemplazo de John Farris durante el triunfo 2-0 de Minnesota United 2 sobre Colorado Rapids 2. Los goles del encuentro fueron anotados por Darius Randell, a los 72 y 79 minutos, en una noche que tuvo un significado especial para el futbolista peruano por volver a competir después de una larga ausencia provocada por una lesión.

Horas después, el defensor expresó todo lo que significó atravesar este proceso. “Después de 1 año y unos meses de recuperación, donde pasó muchas cosas buenas y malas estuve fuerte y convencido en que volvería y más fuerte, ahora volví a donde soy feliz y es hora de disfrutar al máximo”, escribió Aguilar en su cuenta de Instagram.

El regreso marca el inicio de una nueva etapa para el exjugador de Alianza Lima. Tras su paso por el fútbol belga con Lommel, Aguilar firmó con Minnesota United 2 hasta el final de la temporada 2026 y comenzó a recuperar el ritmo competitivo en Estados Unidos. El club destacó, además, la experiencia internacional que puede aportar el peruano a su nuevo equipo.

A sus 23 años, Aguilar tiene ahora el desafío de recuperar la continuidad que perdió durante su prolongada lesión. Su aparición en el campo fue breve, pero simbólica: después de 18 meses de recuperación, el lateral peruano volvió a ponerse los chimpunes, sintió nuevamente la competencia y resumió todo ese camino con una frase que refleja su felicidad: volvió al lugar donde es feliz.

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