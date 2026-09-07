Kluiverth Aguilar volvió a disputar un partido oficial con Minnesota United 2 tras una larga recuperación.
Kluiverth Aguilar volvió a disputar un partido oficial con Minnesota United 2 tras una larga recuperación.
Por Redacción EC

Después de un año y medio lejos de las canchas, Kluiverth Aguilar volvió a hacer lo que más extrañaba: jugar al fútbol. El lateral peruano sumó sus primeros minutos oficiales con Minnesota United 2, su nuevo equipo en la MLS Next Pro de Estados Unidos, y posteriormente compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar su esperado regreso.

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