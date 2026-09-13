Juan Reynoso volvería a dirigir en el fútbol mexicano. El entrenador peruano fue confirmado como nuevo técnico de Necaxa, club al que regresaría después de más de dos décadas, esta vez para asumir el desafío desde el banquillo. Su llegada se produciría tras la salida de Martín Varini, quien dejó el cargo luego de la derrota por 1-0 ante Puebla; según información del periodista argentino César Merlo.

La información fue adelantada por el periodista César Luis Merlo y posteriormente recogida por distintos medios mexicanos y peruanos. Reynoso sería presentado este lunes 14 de septiembre y firmaría un contrato que lo vinculará con los ‘Rayos’ hasta diciembre de 2027. El técnico de 56 años tendrá como asistente a Pablo Zegarra, también exfutbolista de la selección peruana.

El regreso a Necaxa tendrá un significado especial para el ‘Cabezón’. Reynoso defendió la camiseta rojiblanca entre 2002 y 2005 y fue precisamente en esta institución donde puso punto final a su carrera como futbolista profesional. Ahora volverá a Aguascalientes para intentar cambiar el rumbo de un equipo que atraviesa un complicado inicio en el Apertura 2026.

Necaxa marcha actualmente en la parte baja de la clasificación. Tras ocho jornadas del Apertura, los ‘Rayos’ suman ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. La última caída ante Puebla aceleró la salida de Varini y obligó a la directiva a buscar rápidamente un reemplazo.

🚨Necaxa contrató a Juan Reynoso como su nuevo entrenador. Tuvo un pasado en el club como futbolista y fue campeón con Cruz Azul como DT. pic.twitter.com/YpZz1Ggl1C — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 13, 2026

Para Reynoso será su regreso a la Liga MX cinco años después de su última experiencia con Cruz Azul. Con el conjunto cementero alcanzó uno de los mayores logros de su carrera: conquistó el título del Clausura 2021, rompiendo una sequía de más de dos décadas sin campeonato para el club. Ahora tendrá la misión de construir un nuevo proyecto en Necaxa y recuperar al equipo en el torneo mexicano.

El debut del nuevo técnico todavía no se producirá de inmediato. Necaxa tiene programado su próximo partido para el sábado 19 de septiembre, cuando visite a Atlético de San Luis por la novena jornada del Apertura 2026. Será entonces cuando Reynoso tenga su primera oportunidad para mostrar su sello en su regreso al fútbol mexicano.

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