El técnico peruano volverá a la Liga MX cinco años después de su última experiencia en Cruz Azul. (Foto: AFP)
El técnico peruano volverá a la Liga MX cinco años después de su última experiencia en Cruz Azul. (Foto: AFP)
/ TOMAS MALDONADO
Por Redacción EC

Juan Reynoso volvería a dirigir en el fútbol mexicano. El entrenador peruano fue confirmado como nuevo técnico de Necaxa, club al que regresaría después de más de dos décadas, esta vez para asumir el desafío desde el banquillo. Su llegada se produciría tras la salida de Martín Varini, quien dejó el cargo luego de la derrota por 1-0 ante Puebla; según información del periodista argentino César Merlo.

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