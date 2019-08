Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf EN VIVO vía Sky Sports: con Claudio Pizarro, juegan por la Bundesliga

Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 de la Bundesliga, este sábado 17 de agosto, desde las 8:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Sky Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Werder Bremen iniciará una nueva temporada de la liga alemana, que será la última de Claudio Pizarro. El rival será el Fortuna Düsseldorf. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Weserstadion.

Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf: chocan por la fecha 1 de la Bundesliga. (Foto: AFP)

Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf: horarios del partido

México - 8:30 a.m.

Ecuador - 8:30 a.m.

Perú - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

Venezuela: 9:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Chile - 9:30 a.m.

Paraguay - 9:30 a.m.

Argentina - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

"La próxima temporada será la última. Quiero terminar mi carrera en buena forma", indicó Claudio Pizarro en declaraciones recogidas por el periódico Bild, hace algunos meses, algunos días después de que Werder Bremen anuncie su renovación de contrato.

Claudio Pizarro, entre los objetivos más ambiciosos para su último año como futbolista en la Bundesliga, será recortar distancias con Robert Lewandowski, quien tiene 204 goles contra los 197 que registra el 'Bombardero' de los Andes' en la liga alemana.

El peruano de 40 años viene motivado por el doblete que consiguió hace una semana, cuando le anotó al Atlas Delmenhorst, en el marco de la primera ronda de la Copa Alemana. En ese encuentro, los 'Lagartos' ganaron 6-1.

Para la nueva temporada, Werder Bremen ya no contará con Max Kruse, quien se marchó al Fenerbahce, pero se reforzó con Niclas Füllkrug, Marco Friedl, Omer Toprak, Benjamin Goller, entre otros jugadores.



Por su parte, el Fortuna Düsseldorf, que terminó en la décima posición en la campaña anterior, cuenta con Nana Ampomah, como su fichaje más relevante.