El centrocampista peruano, Wilder Cartagena; junto al delantero francés, Antoine Griezmann, compañeros en el Orlando City de Estados Unidos. (Captura de X @alonso_inca)
El centrocampista peruano, Wilder Cartagena; junto al delantero francés, Antoine Griezmann, compañeros en el Orlando City de Estados Unidos. (Captura de X @alonso_inca)
Por Redacción EC

Wilder Cartagena volvió a sumar minutos en el triunfo por 1-0 del Orlando City ante San Diego FC, gracias al único tanto de Antoine Griezmann. Sin embargo, fue un video de ambos jugadores tomados del brazo que sorprendió a propios y extraños, quienes hablan de la cercanía entre el peruano y el artillero francés.

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