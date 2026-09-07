Wilder Cartagena volvió a sumar minutos en el triunfo por 1-0 del Orlando City ante San Diego FC, gracias al único tanto de Antoine Griezmann. Sin embargo, fue un video de ambos jugadores tomados del brazo que sorprendió a propios y extraños, quienes hablan de la cercanía entre el peruano y el artillero francés.

Tras el difícil arranque de ‘Carta’ en la Major League Soccer (MLS), quien pasó hasta ocho fechas fuera de la convocatoria del los ‘Leones’ en el campeonato local por problemas en el muslo, volvió a ser considerado en lista a fines de abril.

For the entire Channel 4 news team, I'm Veronica Corningstone. And I'm Ron Burgundy 🎬 pic.twitter.com/1OveT2njIR — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) September 6, 2026

Aunque no como un titular recurrente, el centrocampista suma 136 minutos en el campo desde entonces a la espera de nuevas oportunidades en el cuadro que marcha en la octava posición de la Conferencia Este, con 28 puntos tras ocho triunfos, cuatro empates y 11 derrotas.

¿Su amigo personal Antoine Griezmann?

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención en la previa al duelo entre Orlando City y San Diego FC en el Inter&Co Stadium fue la del peruano tomado del brazo por el campeón del Mundo saliendo al calentamiento.

🇵🇪Wilder Cartagena y 🇫🇷Antoine Griezmann💜🦁



🇦🇷Martin Ojeda tira la celebración de Griezmann #OrlandoCity pic.twitter.com/LXdZSnlww1 — Alonso El Inca (@alonso_inca) September 7, 2026

Cabe destacar que el delantero francés se unió al cuadro estadounidense en julio, por lo que no lleva más de dos meses vistiendo la piel de los ‘Leones’, la cual Wilder Cartagena lleva defendiendo desde 2024.

Aunque sin confirmar una amistad entre ambos jugadores, la cercanía es innegable y oportuna para los intereses del cuadro de Florida, que sin lugar a duda ha mejorado su rendimiento con la llegada del ‘Principito’ para reforzar el ataque.

Una próxima oportunidad para ver la socidad del peruano y francés será este miércoles, cuando el Orlando City visite al Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium el miércoles 9 de septiembre, partido pactado para las 6:30 p. m. (hora peruana).

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Video sobre la agresión sufrida por Miguel Uribe durante un evento público, en el que se registran disparos y el momento del ataque. El contexto menciona denuncias presentadas por el club y pronunciamientos de la Federación Peruana de Fútbol.

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