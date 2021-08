Wilder Cartagena fue uno de los futbolistas peruanos que cambiaron de equipo luego de la Copa América 2021. El mediocampista terminó firmando por el Al-Ittihad Kalba de los Emiratos Árabes y dejando de lado un acuerdo de palabra que tenía con Rosario Central de Argentina. ¿Qué sucedió?

“Tenía todo cerrado con Rosario Central, pero salió lo de Turquía que era volver a Europa. Acepté la oferta, mi representante empezó a gestionar y luego nos enteramos que la oferta que me mandaron a mí también se la mandaron a otro que era la primera opción”, comenzó diciendo ‘Carta’. El club que lo buscó de Europa fue el Kayserispor y no el Galatasary, como se había informado en un momento.

“La oferta que tenía que Turquía no era de Galatasaray. Siento que quedé mal con Rosario Central, pero tenía que tomar una decisión y jugar en Turquía era volver a Europa, creo que me entendieron por ese lado”, continuó relatando. “No rechacé a Rosario Central por ir a Emiratos Árabes, sino que pensé en volver a Europa y luego salió de Emiratos Árabes. Así se dieron las cosas”, añadió.

Asimismo, Wilder Cartagena confesó que dialogó con el comando técnico de la selección peruana. “No conversé con el profesor Gareca, sino con el profesor Bonillo cuando había tomado la decisión. Le comenté y creo que lo tomó a bien, solo me pidió que trabajara mucho, que no pierda el ritmo y el nivel para estar en la selección. (...) El profesor Gareca me conoce. Sabe que soy un jugador que trabaja mucho. Todos tenemos una idea de Emiratos Árabes por el tema del dinero, pero no es una liga en la que uno viene a relajarse, tiene su complejidad”, aseveró para RPP.

Referencias de André Carrillo

El ex elemento de Godoy Cruz también contó que habló con la ‘Culebra’ para conocer sobre el fútbol del Medio Oriente. “Pude hablar con André Carrillo más que con Cueva. Me comentó que la liga de Emiratos Árabes no es como la de Arabia Saudita, pero que poco a poco se está volviendo más competitiva y por ese lado me quedo tranquilo”, sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...