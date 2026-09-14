Farid Vidal, el único peruano que participó en el WWE Tryout 2026 realizado en Chile, luchará en Surquillo este sábado 19 de septiembre.
Farid Vidal, el único peruano que participó en el WWE Tryout 2026 realizado en Chile, luchará en Surquillo este sábado 19 de septiembre.
Por Redacción EC

El luchador profesional Farid fue el único peruano seleccionado para participar en el WWE Tryout 2026 realizado en Chile, como parte del proceso de búsqueda de nuevos talentos desarrollado por la compañía durante su reciente gira por Sudamérica.

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