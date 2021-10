El partido Cruz Azul vs. América genera gran expectativa en la Liga MX este fin de semana, dado que son dos de los equipos más fuertes y candidatos al título. Esta nueva edición de este Clásico joven contará con la presencia de dos deportistas peruanos que se conocen de hace mucho tiempo: Yoshimar Yotún en la ‘Máquina’ y Pedro Aquino en las ‘Águilas’.

Horas antes del inicio del encuentro, ‘Yoshi’ se refirió a este tema y envió un mensaje para su socio en la selección peruana. “Es lindo poder enfrentar fuera de tu país a un compatriota. Además que será con dos equipos grandes y nada menos que en un Clásico”, explicó el volante en entrevista para Récord.

No obstante, Yoshimar Yotún considera que la estrecha relación que tiene con Pedro Aquino hace que el partido será más especial. “Es más lindo afrontar a un hermano. Nos conocemos desde pequeños, cuando estuvimos en las inferiores de Sporting Cristal. Lo conozco bien y me da gusto el crecimiento que ha tenido”, agregó.

De la misma forma, dejó en claro que la relación que tienen no impedirá que tengan cruces durante el Cruz Azul vs. América. “Dentro de la cancha creo que se olvida la hermandad y cada uno defiende sus colores. Si me toca jugar, será lindo enfrentar a Pedro en un Clásico. Nos veremos el domingo y después de eso seguiremos siendo hermanos, se acabó”, finalizó ‘Yoshi’.

Cabe mencionar que Yoshimar Yotún no viene siendo considerado como titular por Juan Reynoso en los últimos cotejos del club y podría arrancar como suplente en el Clásico. Por otro lado, Pedro Aquino llegó algo sentido a esta fecha y el entrenador Santiago Solari decidirá si lo utiliza o no.

¿A qué hora se juega Cruz Azul vs. América?

El partido Cruz Azul vs. América por la fecha 16 de la Liga MX está programado para este domingo 31 de octubre desde las 6:05 p. m. (hora peruana y mexicana). Las ‘Águilas’ actualmente ocupan el primer lugar del torneo con 34 puntos, mientras que la ‘Máquina’ está en el séptimo puesto con 20 unidades.