Yoshimar Yotún suena en Cruz Azul: Sergio Markarián habló para medio mexicano y resaltó virtudes del volante

El nombre de Yoshimar Yotún cada vez suena más fuerte como nuevo refuerzo de Cruz Azul de México. Su posible llegada fue respaldada por Sergio Markarián, quien en una entrevista destacó las virtudes del jugador peruano.

Markarián dirigió a Yoshimar Yotún cuando estuvo en la selección peruana y se llevó una grata impresión por la calidad del jugador. Es por eso que no dudó en decir que ‘Yoshi’ sería un buen refuerzo para la ‘Máquina Cementera’.

“Es un jugador rápido, muy veloz, agresivo para marcar, de muy buen pase. Y a esta altura con un Mundial encima, es cada vez un jugador más formado. Es buena opción para Cruz Azul. No tendrá ninguna complicación para adaptarse. No sé en qué posición lo vayan a utilizar, pero no creo que tenga complicaciones, porque es un jugador que se va a adaptar a dos o tres posiciones seguras en el equipo”, le dijo a "Récord" el técnico uruguayo.

Sergio Markarián agregó que Yoshimar Yotún creció enormemente y aprendió a controlar su agresividad a la hora de marcar. Además, el uruguayo, considera que el polifuncional jugador tiene todo para destacar en el fútbol mexicano.