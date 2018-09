Raúl Ruidíaz y su olfato goleador: peruano adelantó al Seattle Sounders | VIDEO

El delantero peruano Raúl Ruidíaz marcó este sábado el primer tanto del Seattle Sounders en campo del Vancouver Whitecaps, en duelo por la Major League Soccer (MLS).

Se jugaban los 21 minutos del primer tiempo, cuando la 'Pulga' pescó un centro desde la derecha y la empujó con la marca encima. Velocidad y potencia del peruano para anticipar a los rivales.

Yordy Reyna, una de las figuras del Vancouver, no está ni en lista de suplentes. El peruano cumple una fecha de suspensión.

Alineaciones confirmadas:



Vancouver Whitecaps: S. Marinovic, K. Waston, D. Henry, B. Levis, J. Nerwinski, N. Mezquida, C. Techera, R. Teibert, Ali Ghazal, A. Davies, K. Kamara.



Seattle Sounders: S. Frei, C. Marshall, K. Leerdam, Kim Ki-Hee, B. Smith, G. Svensson, O. Alonso, N. Lodeiro, H. Shipp, C. Roldan, Raúl Ruidíaz.