YouTube: Yoshimar Yotún anotó de penal para la MLS All Star [VIDEO] La MLS All Star cayó por 5-3 en la tanda de penales ante la Juventus. Sin embargo, Yoshimar Yotún no falló y anotó desde los doce pasos

