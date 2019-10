Petr Cech, ex portero y campeón de la Champions League con el Chelsea, jugará en el Guildford Phoenix de la National Ice Hockey League de Inglaterra. No obstante, el ex integrante de la selección de República Checa no abandonará sus funciones como manager del club de Londres.

Mediante su cuenta oficial de twitter, el club de la segunda división de hockey sobre hielo de Inglaterra anunció al portero como nuevo integrante del equipo. Asimismo, expresaron que debutará este domingo.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa — Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019

Cech aclaró en su cuenta personal de Instagram que no abandonará sus funciones en el Chelsea: “Algunos piensan que he cambiado de trabajo. No, no lo he hecho. Tengo la suerte de tener un trabajo en el Chelsea que no me detiene para practicar un deporte que he amado desde chico. Cuando fui jugador profesional de fútbol no pude cumplir este sueño, ahora puedo hacerlo”, manifestó.

Cech ganó 16 títulos en Inglaterra, 13 con el Chelsea y 3 con el Arsenal. Asimismo, consiguió una Champions League y una Europa League con el club azul. También fue galardonado individualmente en 35 oportunidades.

