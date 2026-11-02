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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Piccolo Clemente compite a nivel mundial desde hace más de tres décadas. (Foto: ISA)
Piccolo Clemente compite a nivel mundial desde hace más de tres décadas. (Foto: ISA)
/ JERSSON BARBOZA
Por Christian Cruz Valdivia

Sus lágrimas esta vez son de emoción. Ya lloró despedidas y heridas, pero ahora vuelve a saborear el éxito con su campeonato mundial del longboard ISA en El Salvador. Benoit Clemente, o simplemente ‘Piccolo’, volvió a ser campeón mundial de longboard, su cuarto título (dos WSL y dos ISA) y lo hizo luego de un mal inicio de año y sobre todo, sin contar con auspicios. Y este último fin de semana, en Costa del Sol, también en El Salvador, volvió a celebrar la séptima fecha del circuito ALAS Global Tour.

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Tipo de trabajo:

Entrevista

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