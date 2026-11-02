Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sus lágrimas esta vez son de emoción. Ya lloró despedidas y heridas, pero ahora vuelve a saborear el éxito con su campeonato mundial del longboard ISA en El Salvador. Benoit Clemente, o simplemente ‘Piccolo’, volvió a ser campeón mundial de longboard, su cuarto título (dos WSL y dos ISA) y lo hizo luego de un mal inicio de año y sobre todo, sin contar con auspicios. Y este último fin de semana, en Costa del Sol, también en El Salvador, volvió a celebrar la séptima fecha del circuito ALAS Global Tour.
Sus lágrimas esta vez son de emoción. Ya lloró despedidas y heridas, pero ahora vuelve a saborear el éxito con su campeonato mundial del longboard ISA en El Salvador. Benoit Clemente, o simplemente ‘Piccolo’, volvió a ser campeón mundial de longboard, su cuarto título (dos WSL y dos ISA) y lo hizo luego de un mal inicio de año y sobre todo, sin contar con auspicios. Y este último fin de semana, en Costa del Sol, también en El Salvador, volvió a celebrar la séptima fecha del circuito ALAS Global Tour.
El nacido en Cajabamba pero criado en Huanchaco, se motiva con el triunfo y piensa en Lima 2027, donde apunta al tricampeonato panamericano de forma consecutiva.
Vuelves a ganar un título luego de siete años ¿Qué cambió para lograrlo luego de varios intentos?
En el mundial del 2023, que se volvió a realizar en El Salvador, llegué hasta las semifinales y estaba a punto de clasificar a la final. Tuve un accidente en la zona de las campanas. Me abrí desde la ceja hasta casi la cien, en la frente. Y bueno, tuvieron que llevarme a la clínica, coserme y todo. Regresé para poder entrar a mi heat, pero ya no pude clasificar. Luego, en el 2024 me fue mal, en el 2025 me fue mal. Entonces comenzamos a hacer las tablas con mi shaper, que es Dani Martínez, y pudimos cambiar algunas cosas en las tablas y poder tener esta victoria ahora.
Te emocionaste en la final y el video se hizo viral. Desde el 2019 que fue tu último título ha pasado mucho tiempo y te han pasado muchas cosas. ¿Cómo tomaste esos últimos segundos?
Pasaron siete años, sí y un montón de cosas en mi vida, un montón de cambios, de cosas nuevas, mucho aprendizaje. En el 2023 volví a ganar los Panamericanos en Chile, después he seguido entrenando y corriendo con altos y bajos. El 2025 no fue malo, pero este 2026 empecé mal. La verdad, me comencé a frustrar un poco y comencé a analizar ciertas cosas, a ver qué se podía mejorar para seguir en carrera. Pero, sobre todo, las personas me hicieron entender, los amigos, mi novia Jayme, amigos con empresas, que en realidad hay momentos en la vida en que uno va a comenzar a perder más que a ganar. Y eso creo que le suele pasar a todo el mundo. Creo que lo importante ahí es estar rodeado de la gente indicada, de las personas indicadas que siempre te están empujando y alentando a no rendirte.
Antes del Mundial fui a un Latinoamericano en Puerto Rico y estaba seguro de que iba a ganar y bueno, lo ganó Julián Schweizer, que es un competidor increíble. Fui a El Salvador con esa espina de no haber ganado ese campeonato y en los entrenamientos pude ir conectando con el mar, pude ir agarrando mucha confianza y pude ir creyendo en mí. Hablando mucho con mi novia Jayme sobre las circunstancias que se pueden dar en el camino, en que uno tiene que confiar en su talento, en su surfing, a pesar de que hayan pasado muchas cosas en el camino, uno tiene que seguir confiando de lo que es capaz. Además, estaba la clasificación a los Juegos Panamericanos, que también estaba buscando.
Lograste el cupo directo para Lima 2027 donde defiendes el oro
Lo que más me llama la atención de los Panamericanos, es que, si logro ganar el oro, sería uno de los pocos deportistas peruanos que tienen tres títulos consecutivos. Hay varios que tienen medallas de oro, pero creo que hasta ahora ninguno tiene tres consecutivos. Así que eso me llenó mucho. Justo la clasificación se dio en el heat previo a la final, por lo que entré más motivado a mi final. He venido entrenando muchísimo justamente en el Fight Lab que es la academia de Ian Escusa. Tengo la oportunidad y el lujo de poder entrenar junto a ellos y poder tener el nivel y físico que tengo ahora. Eso me ayuda a tener la confianza de poder seguir.
¿Entrenas para tentar otro deporte o solo cuestión física?
Solo entreno por físico, muay thai y funcional. Ian me da la oportunidad de entrenar con ello, la verdad son un equipo increíble de profesionales y está rodeado de personas que hace que tu motivación siga creciendo. Ian estaba entrenando para su pelea que ganó y verlo entrenar es una motivación por esa pasión que tiene que a uno le hace querer estar ahí, en el top.
Ganaste en Lima 2019 y Santiago 2023...
Hay varios que tienen tres títulos panamericanos, pero consecutivos no sé si alguno. Justo estábamos hablando con el presidente del COP sobre eso, para ver quienes tienen tres títulos consecutivos en los Panamericanos. Si no hay nadie, es una motivación más para ser el primero peruano.
¿Ahora con el título mundial, se lamenta el hecho de que no se haya aceptado al longboard en Los Ángeles 2028?
Ah no. Cuando me dijeron eso fue una desilusión gigante. De hecho, creía que sería algo increíble para mi carrera estar en una olimpiada y por qué no, ganarlas. Uno de mis objetivos era ese, llegar al 2028 ganando el título mundial, el título panamericano y estar en las olimpiadas. Bueno, no se dio.
Es algo que ahora no tengo en mente, ya lo saqué de mi cabeza hasta que pasen los Panamericanos. Luego, si el longboard va al 2032, llegaré con 49 años creo. Una motivación más para seguir. A mí una de las cosas que menos me importa es la edad. De hecho, si estás bien físicamente, bien mentalmente y estás con ganas de seguir representando a tu país, eso para mí es más que suficiente. Hay muchas personas que dicen “que la edad”, algunos hasta me preguntaban si iba a llegar a Lima 2027. Realmente yo me siento bastante bien, bastante fuerte, bastante preparado para lo que venga.
¿Se siente los 44 años?
Un campeón, no hace mucho, fue Joel Tudor y ganó un mundial a los 50 años. Para mí el tema de la edad no tiene nada que ver. Es una manera equivocada de ver el deporte, quizás para algunos deportes sí, pero el longboard es más longevo. Mientras siga entrenando y siga dándole con toda la pasión que le he dado durante toda mi vida, para mí no creo que haya problemas. No va a haber ningún problema realmente. Lo otro es la clasificación, claro. Hay chicos que siempre están subiendo su nivel y es cada vez más difícil para mí porque hay chicos que vienen corriendo increíble y están en un nivel de lujo. Pero tampoco me voy a quedar atrás y tampoco voy a estar pensando demasiado en los que vienen si no en lo que viene para mi después.
¿Justamente eso, hay proyectos detrás tuyos para que se continúe el éxito?
Está Lucas Garrido Lecca, está Sebastián Cárdenas. Está Joan Aponte, William Saldaña. Estos dos últimos son de Huanchaco y tienen un nivel increíble. Lamentablemente, quizás no puedan viajar mucho porque les falta apoyo, que es lo clásico en los deportes en el Perú. Tenemos talento y poco apoyo. Yo tengo dos años sin ningún auspiciador. No tengo ningún auspiciador hace dos años más que el Instituto Peruano del Deporte y Wilvor Oliveros con su empresa Repalsa, que siempre está apoyándome y preguntándome qué necesito para mi carrera. Pero si te das cuenta, yo como cuatro veces campeón del mundo, campeón panamericano, campeón bolivariano, sudamericano, no cuento con el apoyo de la empresa privada, es algo increíble realmente. Si yo no puedo, imagínate el resto que aún no tiene los títulos y están luchando todos los días para poder estar. Tenemos talento y a veces se pierde por este tipo de falta de oportunidades. A mí me da mucha pena eso, estamos tan concentrados en pocos deportes y tenemos tanto por dar en tantos deportes, en tantos chicos buenos en diferentes disciplinas que Perú podría ser diez veces más de lo que es ahora en el deporte.
¿Y cómo se logran éxitos estando solo?
Sí, estoy solo en la carrera por falta de auspiciadores, pero no estoy solo en la carrera con mis amigos, estoy acompañado de grandes personas, de grandes entrenadores, de personas que me siguen alentando, de personas que me pueden dar un espacio donde entrenar como Ian, de personas como mi novia que me está empujando siempre diciéndome que puedo y que sigo siendo el mejor del mundo y puedo seguir siendo el mejor del mundo. Mi familia, mi mamá, mis suegros, que siempre están apoyándome. Mi hermana, los primos, la familia. Eso para mí es más que suficiente para seguir cumpliendo mis sueños. De hecho, es bueno tener los auspicios porque te cambia la vida en ciertas cosas, se te hacen un poco más fáciles, pero por eso no voy a dejar de hacer lo que amo y cumplir las metas y sueños que tengo, que he tenido y sigo teniendo.
¿Y cómo evitar que en ese círculo entren los llamados ‘amigos del éxito’?
Yo soy una persona super tranquila, reservado. Soy respetuoso de las reglas, empático con los demás también. Y todas las personas de las que estoy rodeado veo que son muy similares a lo que busco en la vida. Buscar el apoyo y tratar de apoyar también, ese ambiente donde el deporte es lo que nos importa y como deportistas apoyarnos y como personas apoyarnos y como grupo nos cuidamos, nos protegemos. Siempre trato de estar en un círculo donde haya vibra, donde nos importe mucho lo que le pasa al resto y no solamente sea porque fuiste el que ganaste, porque eres el campeón.
Tu primer mundial fue en el 2008. ¿Cómo analizas todo este tiempo siempre en el alto nivel?
Han pasado muchas cosas y lo único que no he dejado de hacer es luchar y no tirar la toalla a pesar de todas las cosas que pasan en el camino. Cuando uno está decidido a conseguir lo que quiere en el mundo, en la vida, en el deporte, tiene que darle para adelante sin importar qué es lo que pase.
¿Te planteas volver a competir en la WSL?
Ese es un punto muy grande, A mí me encanta competir, me encantar representar a mi país. Tengo amigos en el WSL y es un campeonato muy importante para mí y para cualquier longboarder porque es la élite, como este campeonato ISA. El tema es el dinero porque es un campeonato privado y vas a competir por un premio. Cuando comencé a correr ese campeonato era muy rentable y estaba bueno. Ahora es muy poco rentable y todo el dinero que recibo y el apoyo del IPD prefiero usarlo para prepararme para campeonatos como los Panamericanos, como este Mundial, donde viajo cubierto por el IPD, por mi Federación. Si voy a correr el WSL, eso no entra dentro de mis plantes de apoyo. Tengo que verlo por mi parte.
Cuando corría el WSL y tenía auspiciadores, podía solventar esos gatos. Los primeros años trabaja en una empresa de telefonía y pude cubrir mis gastos. También trabajé en un bar de noche y con eso cubría. Cuando salí campeón del mundo por primera vez, ahí cambiaron muchas cosas, conseguí auspicios, mejores propuestas económicas y etcétera y pude mejorar mi carrera. De hecho, después pude conseguir los otros títulos.
Hace dos años que no tengo auspicios y se me hecho muy difícil competir a nivel internacional y solo me concentro en algunos eventos. Mientras más compitas, mientras más salgas, tu nivel se va a mantener mucho más. Limitar eso va a costar para conseguir títulos. Y me ha estado pasando, pero mis objetivos siguen siendo claros pero quisiera estar en otros eventos porque son importantes. Agradezco el apoyo que tengo del IPD, de Wilvor, pero estoy limitado a escoger ciertos eventos, ciertos planes de entrenamiento. Si voy a un WSL, sería ir de Perú a Australia, o de Perú a Abu Dhabi, y el primer puesto se lleva cinco mil dólares, no más. Si no llego a la final y gano, ya estoy en rojo. No puedo darme ese lujo porque también tengo una familia, tengo que pensar en el futuro, en varias cosas.
¿A qué torneos debes apuntar, entonces?
Entonces, para mí los mundiales ISA, los Panamericanos son importantes. Todos los campeonatos son importantes, pero también es cierto que cuando tienes un campeonato latinoamericano y ganas el título, la cobertura es menos. Cuando sales campeón nacional la cobertura es casi nada. Cuando sales campeón bolivariano, hay algo de cobertura. Pero cuando sales campeón mundial o campeón panamericano, tu cara está por todos lados. Pero esto tampoco dura mucho. Después de esto, en un par de meses, mi vida va a seguir siendo la misma. No voy a ser la persona que está en los medios como ahora. Es importante la exposición, la importancia que te da la prensa de seguir al deportista, de dar a conocer a los peruanos la posibilidad de que hay muchos deportes que son campeones mundiales, pero hay poca cobertura y eso hace que la empresa privada tenga un poquito menos de interés y cuando presentas tu presupuesto se entras las negociaciones que el monto así, el monto asá... todo eso ya no lo hago yo, lo hace mi mánager, pero es difícil igual. Das todo y a veces no recibes nada. Aunque a veces también recibes todo y como siempre digo, los deportistas siempre perdemos más de lo que ganamos. Para mí es importante representar a mi país, llevar estos colores que tenemos.
¿Y con cuatro títulos, no te da para ‘mostrar esos galones’ y pedir apoyo?
Yo ya no hago eso, lo hace mi mánager. Pero es complicado, en el Perú no es fácil. Y no solo en el Perú. Tengo amigos muy buenos en diferentes partes del mundo y también les es difícil con el longboard, porque no es un deporte multitudinario y que jale tanta gente como la tabla corta, que es mucho más popular. Los deportes donde está la gente, donde está la prensa, la TV, son las que más genera dinero. Eso se tiene que trabajar en eso porque de hecho que tenemos muy buenos deportistas en el Perú, tenemos mucho por dar, pero también hay que darle un poco de empuje entre todos.
¿Qué crees que defendemos en Lima 2027?
Creo que nuestro país tiene todo, costa, sierra y selva, gastronomía, buena economía. Pero necesitamos las personas correctas para llevar al Perú adelante. A mí no me gusta hablar de política, pero siempre digo que el Perú tiene todo y con las personas correctas al mando seríamos un país increíble. Somos un país increíble, pero podemos ser mucho mejores de los que somos. Tenemos grandes deportistas, tenemos mucho para dar, tenemos gente linda, somos un país hermoso realmente. Yo soy estoy orgulloso de ser peruano, pero necesitamos cambiar muchas cosas.
¿Y a nivel deportivo?
El trabajo que se hizo en Lima 2019 fue excelente y creo que tenemos la oportunidad en Lima 2027 de mejorar al 300% lo que hicimos. Es una gran oportunidad de que las empresas se sumen, que den ese empuje que todos necesitan en el Perú. Que los peruanos se unan, que hagamos de esto una fiesta increíble.
La medalla de oro es el objetivo
El objetivo está al 500%, olvídate. Está ahí y voy a llegar a conseguir esa medalla sí o sí, con todo. Tendría que pasar algo extraordinario para que no esté ahí metido peleando por la medalla de oro. La motivación después de este campeonato mundial y lograr clasificar está. Todo lo que pasó antes ya está enterrado bajo tierra. Estoy motivado.
¿Te presiona pensar en los máximos logros?
En realidad, me planteo los objetivos y tampoco es que me quiten el sueño. Siempre estoy yendo paso a paso, día a día. Soy de las personas que plantean un futuro, pero la realidad es lo que haces hoy es lo que te va definir para mañana. Mañana no sabemos qué va a pasar. Es el día a día, el replantearse el día a día, es entrenar día a día, es animarse día a día, a pensar en positivo y estar siempre pensando en que las cosas te van a salir bien, aunque a veces no te salen bien, pero es parte de la vida.
Tienes 44 años y pensaba preguntarte si el deporte sigue siendo tu prioridad. Parece que sí
Prioridad, prioridad es mi vida en primer lugar es mi familia, mi hijo, mis amigos y después el deporte. Pero el deporte es lo que sé hacer, es lo que amo. También es mi prioridad representar a mi país de la mejor manera. ¿Cómo puedo hacer eso? Entrenando, dándole el sacrificio que le he venido dando durante todos estos años. Si me preguntas si hay ‘Piccolo’ para rato, hay para rato y de sobra, hermano. Y el nivel ahí va a quedarse hasta que me pasen un bastón.
¿Te gusta ser el referente, el rival a vencer?
Me gusta ser el rival por vencer. Me gusta ser el referente. Pero lo que no hago es cargarme de todas esas cosas. A veces escriben cosas bonitas en las redes y a veces escriben cosas raras, pero es parte de... no soy de hacer mucho caso, vivo en mi entorno, con los que quiero, con los que amo, los que respeto y me respeta. Trato de no de no cargarme de cosas negativas, siempre de positivo.
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