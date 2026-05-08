Por José Antonio Bragayrac

Tras la denuncia de acoso y amenazas contra la vida que hizo la voleibolista Aixa Vigil, El Comercio se comunicó con la Federación Peruana de Vóley y obtuvo respuesta de su presidente Gino Vegas. El directivo señaló que la federación no se ha contactado con la jugadora de la San Martín ni ha habido coordinación alguna con el club. Además, reveló que en la Liga Peruana de Vóley no existen protocolos para estos casos y que los agravios que denunció Vigil es “un caso aislado de algún fanático”. Finalmente, Vegas reiteró que aunque desde la entidad que rige el vóley condena estos hechos, no se pronunciara porque anteriormente “ya la federación sacó un comunicado”.

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Entrevista