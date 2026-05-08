Tras la denuncia de acoso y amenazas contra la vida que hizo la voleibolista Aixa Vigil, El Comercio se comunicó con la Federación Peruana de Vóley y obtuvo respuesta de su presidente Gino Vegas. El directivo señaló que la federación no se ha contactado con la jugadora de la San Martín ni ha habido coordinación alguna con el club. Además, reveló que en la Liga Peruana de Vóley no existen protocolos para estos casos y que los agravios que denunció Vigil es “un caso aislado de algún fanático”. Finalmente, Vegas reiteró que aunque desde la entidad que rige el vóley condena estos hechos, no se pronunciara porque anteriormente “ya la federación sacó un comunicado”.

¿Por qué la federación aún no se ha pronunciado, tras más de 24 horas, sobre la denuncia de acoso y amenazas contra la vida de la voleibolista Aixa Vigil?

En primer lugar, la federación condena todo este tipo de ataques y de amenazas. Ya ha habido un pronunciamiento anterior, no es la primera vez que se produce. La anterior vez hubo avisos de varias jugadoras de diferentes clubes que habían recibido amenazas y la federación sacó ya un comunicado. Nosotros como federación nos pondremos en contacto con todas las autoridades para poder brindar toda nuestra colaboración en lo que se nos diga.

Me refería a que esta vez no ha habido ningún comunicado, nada público; ¿ha sido interno en este caso?

No, porque nosotros nos hemos enterado por ustedes en realidad. Ya nosotros vamos a tener una reunión con la jugadora para que nos dé todos los detalles, pero definitivamente ya es algo que nosotros hemos condenado y siempre lo seguiremos condenando.

¿No cree que este repudio hacia los actos de violencia debe expresarse con comunicados fuertes en redes sociales para que el público entienda que esto es totalmente malo para vóley?

Como le digo, el mes pasado hicimos un comunicado al respecto e incluso con Latina sacamos una campaña contra la no violencia y este tipo de amenazas. No sé si recordará.

Aixa Vigil, voleibolista de la Universidad San Martín, denunció acoso y amenazas contra su vida. (Crédito: USMP).

¿Existen protocolos dentro de la federación para este tipo de situaciones, además de las campañas?

Claro, nosotros tenemos protocolos. Es muy difícil determinar de dónde vienen los ataques o quiénes son las personas. Yo pienso que esto es más un acto aislado de algún fanático. En ese sentido, la jugadora ha hecho bien en denunciar ante las autoridades y nosotros coordinaremos con ellas. En el espectáculo que realizamos tenemos todas las seguridades; recomendamos a los equipos llegar juntos y el ingreso es por un acceso diferente al público. Tenemos seguridad propia y de la policía.

Aixa cuenta que muchas otras jugadoras han sufrido esto durante la temporada. También hubo comentarios de otra voleibolista sobre bullying. No parecen ser hechos aislados. ¿Podría explicarnos en qué consisten estos protocolos y qué mecanismos se utilizan?

Eso lo debo mantener en la confidencialidad para no resquebrajar esa seguridad.

Se lo pregunto porque en países como España los protocolos contra la violencia para la mujer son públicos. ¿Por qué en la federación son cerrados?

Porque es lo que nos han recomendado: no hacerlos públicos. Seguimos esas sugerencias porque es algo nuevo que está surgiendo en el vóley. Yo no creo que venga de un grupo grande; me inclino a pensar que son casos aislados.

¿Este tipo de violencia no representa lo que es la liga?

No, en todos los años, salvo un caso aislado hace muchísimos años, nunca ha habido problemas en la liga contra los deportistas.

Pero, llamar “casos aislados” a estos hechos, ¿no corre el peligro de minimizarlos?

No estamos minimizando, simplemente tomamos las providencias del caso. El tema es que no es algo que se presente en todas las ligas cada mes contra la mayoría de jugadoras. Aquí han sido casos puntuales, dos o tres, que empiezan en partidos decisivos. Por eso digo que son casos aislados; lo hacen dos o tres personas de 100,000 que siguen el vóley. No podemos generalizar que hay violencia. Estamos en contacto con las autoridades para actuar coordinadamente.

Además del proceso formal ante las autoridades, ¿cuáles son los mecanismos internos de la federación? Aixa dice que la acosaron toda la temporada y en la final ya hubo amenazas contra su integridad.

Ella tiene que conversar con nosotros; hasta ahora no lo ha hecho. Primero tengo que escucharla. Yo he estado en conversaciones con ella por otros temas de convocatoria a la selección y nunca me mencionó esta situación. Hemos tomado conocimiento por la publicación que realizaron ustedes.

Revisando, creo que a inicios de año ella ya había hecho públicas estas amenazas.

Sí, pero entienda que cuando ella juega —porque antes jugó por Alianza y pasó a San Martín— es pifiada contra Alianza porque el fanático considera que ha habido una “traición”. Sin embargo, contra otros equipos no sucede eso. Yo no quiero involucrar al club Alianza porque el club no tiene nada que ver con la reacción colectiva de la gente por entusiasmo.

¿No se corre el peligro de normalizar esto? Las bases dicen que los clubes son responsables de sus barras.

El club es responsable de sus propias barras y asumirá la responsabilidad cuando se produzca dentro del coliseo. Cosas aisladas fuera del evento son difíciles de controlar. No creo que la mayoría de gente le desee mal a Aixa.

Entonces, según el reglamento, ¿descarta que Alianza pueda ser multado?

Ahora no, porque esto ya terminó la liga y ella recién lo manifiesta a la prensa terminada la liga. El club San Martín tampoco nos ha dicho nada sobre el particular.

¿Usted ha tomado la iniciativa de llamar a su familia o espera que ella se acerque?

Estoy en conversaciones con ella por otros temas y ahí aprovecharé para conversar.

¿No hay un acuerdo en la FPV ya para llamarla específicamente por esto?

No, porque ella se iba a tomar unos días de descanso antes de los entrenamientos de la selección, que empiezan la próxima semana.

Como cabeza de la federación, ¿qué mensaje daría a las otras voleibolistas que quizás no denuncian por miedo?

En primer lugar, los deportistas tienen que denunciar. Si se quedan callados, es difícil que uno se entere y accione. Invocaría a todas las que han sido amenazadas a que denuncien ante la policía, sus clubes y la federación.

¿La federación se ha contactado con la San Martín para consultar sobre el hecho?

No, todavía no. Seguramente tendremos comunicación en los próximos días. Esto salió recién ayer (miércoles 6 de mayo).

Sobre los protocolos que no se comunican por recomendación de quién, ¿se refiere a la Federación Internacional?

No, hablo de las recomendaciones de nuestras propias autoridades de seguridad.

Yo le hablaba de protocolos deportivos, como un área de denuncias.

Que yo sepa, en Perú no existe eso. Por el momento no hay ningún protocolo específico así; la jugadora debe comunicarse con su club y el club con la federación. Es el ABC del deportista: si hay una situación anómala o una lesión, se informa a la institución que representas. Es lo lógico. Yo también recibo amenazas personales e inmediatamente informo a mi directorio.

¿Qué tan grave es si estas amenazas inciden en el rendimiento de una final?

Ya hay una denuncia. Si inciden, primero hay que dar con los autores, lo cual es complicado. Entiendo que se han identificado algunos teléfonos, pero podrían ser robados. Actuaremos con la policía, que es la experta.

SOBRE EL AUTOR