Ufuk Talay, técnico del Sydney FC, se mostró entusiasmado con la llegada de Piero Quispe, destacando sus logros tanto individuales como colectivos a pesar de su juventud. Según el estratega, el exjugador de Universitario es un aporte valioso para el fútbol australiano.

“Traer a un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League”, destacó el entrenador.

El mediocampista nacional no tiene que convencer a nadie, afirmó: “Ya ha demostrado, siendo joven, que puede ser el mejor en su liga, ganando tanto honores individuales como colectivos en Perú”.

Quispe “es un jugador que puede desbloquear defensas y emocionar a nuestros aficionados, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros”, valoró Talay, quien espera liderar a Sydney FC a un nuevo campeonato en Australia.

Arriving to the A-League in his prime 🗣️ pic.twitter.com/MfhRnhMhxd — Sydney FC (@SydneyFC) September 3, 2025

“Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y una mentalidad ganadora”, opinó el DT en declaraciones difundidas por el club.