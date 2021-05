Conforme a los criterios de Saber más

En marzo del 2008 no existía Whatsapp, recién Facebook se asomaba en nuestras computadoras como una plataforma tan novedosa como extraña. La única comunicación a distancia en tiempo real podía darse en el desaparecido Messenger, el del muñequito verde y que te permitía compartir las canciones que estabas escuchando. Por eso, cuando desde el entorno de Claudio Pizarro nos dijeron que íbamos a tener la exclusiva, para que ejerza su derecho a defensa en un caso emblemático de indisciplina, lo primero que preguntamos es ¿Y cómo nos vamos a comunicar con él?

Pizarro había sido suspendido por 18 meses de la selección, por la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, en medio del caso Golf Los Incas (se descubrió el ingreso de personas a la concentración de la selección peruana en medio de una fecha doble de Eliminatorias a finales del 2017) . El argumento para sancionarlo es que, siendo capitán, no pudo comunicar lo que hicieron otros jugadores como Santiago Acasiete, Andrés Mendoza y Jefferson Farfán. Después de unos meses, pidió la palabra desde Londres. En su única temporada en el Chelsea, finalista de la Champions League, el ‘Bombardero de los Andes’ pasó, quizá, los momentos más difíciles de su carrera.

Lo primero que se descartó fue que íbamos a tener el celular del ‘Bombardero de los Andes’, quien en esa temporada había sido contratado por el mencionado club inglés. “Claudio los va a llamar a la redacción de El Comercio”, nos dijo el contacto cercano al ’14′. Con algo de escepticismo esperamos que suene ese teléfono de oficina, en un escenario tan lejando de la actual modernidad que hoy hasta podría ser imaginado en blanco y negro. A las cinco de la tarde sonó el teléfono, la edición de Deporte Total comenzaba su hora de cierre y la portada con la foto de Claudio Pizarro en una inquieta sala de espera. Era la medianoche en Londres. Sí, era la voz de Claudio.

-¿Qué hiciste la noche del 18 noviembre del 2008?

Yo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar o de lo que pasó. Me he ido a mi habitación a las diez y media. Me hicieron masajes y a las once y media me he quedado dormido.

-¿Y por qué en el programa de Jaime Bayly aparecieron dos ex trabajadores del hotel Golf Los Incas para mencionarte como uno de los presuntos involucrados?

Por lo que yo sé todo lo que dice esta gente habla de terceros, de suposiciones. Nadie me acusa

-Los dirigentes Juvenal Silva y José Mallqui dijeron que tú tenías responsabilidad por ser capitán.

Yo soy el capitán de la selección y puedo intermediar entre los dirigentes y los jugadores. Puedo dar el ánimo y apoyar a mis jugadores como líder. Pero yo no soy niñera de nadie. Cada uno es un profesional y sabe a qué hora acostarse y qué cosas hacer.

-¿Estás decepcionado por el silencio de Chemo del Solar?

Él ha visto los videos; lo que me sorprende es que no haya dicho nada. Es una de las cosas que más me llama la atención. Estoy esperando que se pronuncie sobre el tema.

-Las noticias que llegan desde Inglaterra no son las mejores. ¿Has pensado en quizá buscar otra opción y dejar el Chelsea?

Esto que ha sucedido en el Perú ha sido un daño terrible para mí, para mi imagen, para mi familia y para mi carrera internacional.

Claudio Pizarro fue dirigido primero por José Mourinho y después por Pep Guardiola. (Foto: Chelsea).

Claudio Pizarro vivió días grises en el Chelsea. Después del escándalo del Golf Los Incas, el ‘Bombardero’ demoró tres años en volver a la selección peruana. Su retorno se selló en el amistoso en La Haya, en aquel empate 0-0 frente a Ecuador, en marzo del 2011. Ya para ese momento, en el proceso de Sergio Markarián, Pizarro había vuelto a su lugar en el mundo. El atacante nacional vivía su segunda etapa en el Werder Bremen, ya había dejado en el olvido todos los sinsabores en la Liga Premier.

¿Por qué el ex capitán de la selección peruana no pudo consolidarse en el fútbol inglés? Le consultamos en una de las entrevistas que pudimos tener con Pizarro en sus diferentes etapas con la blanquirroja. “A mí me trajo Mourinho, después llegó un entrenador (Avram Grant) con otros jugadores, y eso hace que la situación sea más complicada” , nos explicó.

El actual embajador del Bayern de Múnich sumó solo 782 minutos en en la temporada 2007/2008 con el Chelsea, equipo que puede coronarse por segunda vez como campeón de la Champions League. Para explicar con más precisión lo que le pasó a ‘Pizza’ en Inglaterra, nos encontramos en medio del Mundial Brasil 2014 con Avram Grant, el técnico israelí que condenó a Pizarro a pasar casi toda su etapa en el Chelsea sentado en un banco de suplentes.

Avram Grant solo estuvo una temporada en el Chelsea y tuvo como uno de sus últimos trabajos la dirección técnica de Ghana (hasta el 2017). (Foto: AFP).

Profesor Grant, ¿Qué tal fue la experiencia de entrenar a Claudio Pizarro en el Chelsea?

Claudio Pizarro era un jugador muy bueno, tenía mucho talento. Sin duda un buen muchacho, muy inteligente, pero estaba en un equipo donde habían muy buenos delanteros. Drogba era la primera opción y ni siquiera Shevchenko estaba en la escuadra principal.

¿Por qué a Pizarro no le fue bien en el futbol inglés?

Yo creo que lo pudo hacer bien, pero necesitaba venir a un equipo donde no fuera un centrodelantero profundo. Necesitaba jugar como delantero por detrás, el cual no es muy rápido y no tiene que anotar. Pero creo que si un equipo lo hubiera necesitado como un segundo delantero, él podría haber sido bueno para el fútbol inglés. En el Chelsea no jugábamos con un segundo delantero, jugábamos 4-3-3, así que eso era un pequeño problema para él porque Drogba estaba en su mejores condiciones en esos días.

Claudio Pizarro llegó como jugador libre al Chelsea y firmó un contrato por cinco años. (Foto: Agencias).

La impecable carrera de Claudio Pizarro tuvo un capítulo poco feliz cuando decidió salir del fútbol alemán donde hoy es un embajador deportivo. Para la estadística quedará que fue dirigido por Mourinho y después por Guardiola (son pocos los que pueden haberse dado ese tremendo lujo). Como agravante de esos días para el olvido en Londres, se sumó la suspensión de la selección peruana. El ‘14′ quiso extender sus buenos tiempos en el actual finalista de la Liga de Campeones. Pero rápidamente se pudo dar cuenta que sus mejores horas no iban a ser inglesas.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

El Manchester City de Pep Guardiola se mide ante el Chelsea de Tuchel por la final de la Champions League