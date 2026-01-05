El video fue subido por el club en su cuenta de X y en él se puede apreciar a los jugadores llegando de forma sonriente a su encuentro con el Girona.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y de inmediato compararon la prenda con la foto que publicó el presidente estadounidense Donald Trump en la que se aprecia a Maduro mientras es trasladado por aire a EEUU.

A ca nostra 📍 pic.twitter.com/nshPkIHRmC — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 4, 2026

“Viva Venezuela libre!”, “Maduro style?”, “No puede ser casualidad!”, fueron algunos de los comentarios lanzados por los cibernautas.

No se puede afirmar que la decisión de llevar dicha vestimenta haya sido adrede o con la intención de enviar un mensaje ya que, al parecer, es el atuendo que suele usar el equipo del Mallorca antes de algunos de sus partidos. Pero, sin duda, es una coincidencia que arrancó varias sonrisas a la afición.