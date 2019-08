La polémica confesión de Mike Tyson y otros casos históricos de trampa en el deporte

A lo largo de la historia, el deporte ha sido sinónimo de honradez, solidaridad y juego limpio. Incluso, es usado constantemente como un mecanismo social para incitar a la juventud a llevar un estilo de vida sana y alejarla de los vicios y de actividades delictivas. Sin embargo, no siempre resultó así, y la reciente confesión de Mike Tyson no hace más que comprobarlo. En una entrevista a la cadena internacional ESPN, el excampeón del mundo de los pesos pesados emitió una declaración que no ha dejado indiferente a nadie.

►¿Qué pasará en los próximos meses con la selección peruana Sub 23?

​

►Tras superar un cáncer testicular, Nathan Adrian subió al podio en Lima 2019 en sus primeros panamericanos

El estadounidense, con la desfachatez que lo caracteriza, aseguró que utilizaba la orina de sus hijos y un pene falso para salir bien librado de los exámenes antidoping que le hacían cuando boxeaba. La opinión de Tyson se dio a raíz de que le consultaran qué pensaba sobre el caso de DJ Cooper, el jugador de baloncesto que dio positivo por embarazo al utilizar la orina de su novia, en la liga de Francia.

“Sí, yo sé algo de eso. Solía usar la orina de mi esposa y entonces ella me decía que cuando salgan los resultados te van a decir: señor Tyson está embarazado. Entonces mejor usaba la orina de mis hijos”, señaló el expúgil a ESPN.

Sin embargo, no todo quedó ahí, la confesión más sorprendente estaba por llegar. A Tyson se le preguntó por el método que utilizaba para cometer sus fechorías y burlar los controles tan estrictos que se suelen emplear en este tipo de situaciones. Esto fue lo que dijo: "Es que tienes el ‘whizzinator’ (simulador de sexo húmedo), el pene falso. La mayoría de los hombres, aunque seas gay, se siente incómodo cuando le muestras el pene. Así que se los mostraba y ellos se volteaban y me decían que lo hiciera yo solo”.

Tyson era reconocido por el estilo agresivo y sin recaudos que tenía dentro del ring. (Foto: AFP)

La operación Sochi

Los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 fueron manchados por docenas de casos de antidopaje. (Foto: Internet)

No obstante, lo que pasó hace cinco años en Sochi, Rusia, hace ver lo de Tyson como un juego de niños. Tras planificar a detalle un plan perverso y minuciosamente estructurado por el Gobierno ruso, un escuadrón formado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte saboteó más de cien muestras de orina de atletas rusos destacados que iban a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. El objetivo era claro: se buscaba esconder el uso de esteroides de los deportistas que los iban a representar.

Luego de este descubrimiento hecho por el Comité Olímpico Internacional, que aterrorizó al mundo del deporte, las consecuencias no se hicieron esperar. Docenas de atletas rusos fueron descalificados de los resultados obtenidos en la competencia en Sochi, y durante mucho tiempo después se analizaron pruebas con el fin de seguir retirando medallas.

Ya para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pieonchang, Corea del Sur, los castigos serían más drásticos. Los funcionarios rusos fueron prohibidos de asistir a la inauguración y en esta tampoco se pudo desplegar su bandera ni cantar su himno nacional. Además, a los pocos atletas de este país a los que se les dio el privilegio de participar – luego de pasar rigurosos exámenes y comprobar que tenían un historial impecable- se les exigió utilizar un uniforme neutro y, aunque ganaran preseas, estas no se iban a contabilizar en el medallero.

¿Pero, cuáles son los deportes que más casos de dopaje presentan en los distintos deportes?

Según un último reporte de del 2014 de la AMMA (Agencia Mundial Antidopaje), más de 3.000 muestras presentaron sustancias prohibidas en aquel año. Y este arrojó que, aunque el atletismo y el ciclismo son los deportes que más infracciones presentan por número de deportistas, las disciplinas olímpicas que más se dopan, según la proporción entre el número de controles efectuados y los que presentan irregularidades, son halterofilia, golf y equitación.

Otros casos en los que se produjo trampa en el mundo del deporte

Y pese a que no se traté específicamente de casos de dopaje, hay otras situaciones de trampa que, aunque suenen increíbles y de película, se produjeron en la realidad. A continuación repasamos algunos de ellos.

Ganó utilizando el metro

Uno de los hechos más emblemáticos en este sentido fue protagonizado por la atleta cubana Rosie Ruiz. Ella ganó el maratón de Boston en 1980 pero de una particular forma. Primero, lo hizo alcanzado en un tiempo récord, rebajando 25 minutos su propia marca en la maratón de Nueva York seis meses antes. Luego de la incredulidad planteada por el periodismo y los jueces, se descubrió que a mitad de carrera había utilizado el metro.

Manos pesadas de yeso

Un acto que avergonzó al deporte de los guantes se produjo el 16 de junio de 1983. El boxeador puertorriqueño Luis Resto obtuvo una victoria contundente ante el estadounidense Billy Collins Jr. Pero lo que más sorprendieron fueron las graves heridas del rostro de Collins. Al final se investigó y se descubrió que Resto había utilizado un vendaje endurecido con yeso.