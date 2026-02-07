Cuándo es el Super Bowl 2026: horarios y canales para ver el show del medio tiempo

¿A qué hora comienza el Super Bowl 2026 ? Los fanáticos del fútbol americano y show de medio tiempo están listos para apreciar un nuevo juego. Esta vez, se enfrentarán New England Patriots y Seattle Seahawks por la gran final de la NFL y aquí te contamos los horarios del evento principal y del esperado show protagonizado por Bad Bunny.

¿A qué hora comienza el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX, que tendrá como partido final de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks está programado para llevarse a cabo este domingo 8 de febrero del 2026, a partir de las 6 y 30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 17:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Chile: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

A qué hora es el show del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny será el encargado de poner a disfrutar a millones de personas durante el show del medio tiempo de la gran final de la NFL, en el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Aún no hay un horario definido para el inicio del show, esto dependerá del desarrollo del duelo entre ambas franquicias. No obstante se estima que podría iniciar entre las 8:00 y 8:30 P.M. (horario peruano).

¿En qué canales ver el Super Bowl 2026?

Aquellos fanáticos de este deporte que quieran ver en vivo la transmisión del Super Bowl 2026, podrán hacerlo a través de NBC en Estados Unidos. En cuanto a México será transmitido por Canal 5, Fox Sports, ESPN y Disney Plus. Por último, en Sudamérica se podrá ver por las señales de ESPN y Disney Plus.

¿Dónde se jugará el Super Bowl 2026?

El ganador de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana se verán las caras en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos. Además, este recinto tiene capacidad para albergar a 72 mil personas.