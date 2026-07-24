La Velada del Año 6 se llevará a cabo este sábado 25 de julio. El evento de boxeo organizado por Ibai Llanos reunirá a algunos de los creadores de contenido más populares del mundo hispano en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La jornada combinará combates, shows musicales y sorpresas para millones de espectadores. ¿A qué hora empieza La Velada del Año 6? Conoce los horarios en Perú, Latinoamérica, México, España y Estados Unidos, además de los canales y plataformas donde podrás verla completamente EN VIVO y GRATIS.

Revisa los horarios de La Velada del Año 6 EN VIVO HOY. También conoce los canales de TV y dónde ver ONLINE el evento de boxeo de Ibai Llanos.

¿A qué hora empieza La Velada del Año 6 HOY?

La Velada del Año 6 comenzará este sábado 25 de julio a las 7:00 p.m. de España desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. El evento tendrá una duración aproximada de ocho horas entre peleas, presentaciones musicales y otros segmentos del espectáculo.

Horarios de La Velada del Año 6

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Chile, Venezuela y Bolivia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México y Centroamérica: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estados Unidos (Miami / New York): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles): 10:00 a.m.

10:00 a.m. España: 7:00 p.m.

Canales para ver La Velada del Año 6 EN VIVO

La Velada del Año 6 podrá verse gratis a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube. Como novedad para esta edición, el evento también será transmitido mediante TikTok LIVE, ampliando las opciones para seguir todos los combates y conciertos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE La Velada del Año 6

Evento: La Velada del Año 6.

La Velada del Año 6. Organizador: Ibai Llanos.

Ibai Llanos. Fecha: Sábado 25 de julio de 2026.

Sábado 25 de julio de 2026. Sede: Estadio La Cartuja (Sevilla, España).

Estadio La Cartuja (Sevilla, España). Hora: 12:00 p.m. (Perú) / 7:00 p.m. (España).

12:00 p.m. (Perú) / 7:00 p.m. (España). Canales / Streaming: Twitch, YouTube y TikTok LIVE (canales oficiales de Ibai Llanos).