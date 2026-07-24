La Velada del Año 6 se llevará a cabo este sábado 25 de julio. El evento de boxeo organizado por Ibai Llanos reunirá a algunos de los creadores de contenido más populares del mundo hispano en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La jornada combinará combates, shows musicales y sorpresas para millones de espectadores. ¿A qué hora empieza La Velada del Año 6? Conoce los horarios en Perú, Latinoamérica, México, España y Estados Unidos, además de los canales y plataformas donde podrás verla completamente EN VIVO y GRATIS.
¿A qué hora empieza La Velada del Año 6 HOY?
La Velada del Año 6 comenzará este sábado 25 de julio a las 7:00 p.m. de España desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. El evento tendrá una duración aproximada de ocho horas entre peleas, presentaciones musicales y otros segmentos del espectáculo.
Horarios de La Velada del Año 6
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 1:00 p.m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.
- México y Centroamérica: 11:00 a.m.
- Estados Unidos (Miami / New York): 1:00 p.m.
- Estados Unidos (Los Ángeles): 10:00 a.m.
- España: 7:00 p.m.
Canales para ver La Velada del Año 6 EN VIVO
La Velada del Año 6 podrá verse gratis a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube. Como novedad para esta edición, el evento también será transmitido mediante TikTok LIVE, ampliando las opciones para seguir todos los combates y conciertos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE La Velada del Año 6
- Evento: La Velada del Año 6.
- Organizador: Ibai Llanos.
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026.
- Sede: Estadio La Cartuja (Sevilla, España).
- Hora: 12:00 p.m. (Perú) / 7:00 p.m. (España).
- Canales / Streaming: Twitch, YouTube y TikTok LIVE (canales oficiales de Ibai Llanos).