Venezuela y Estados Unidos se enfrentan en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo del 2026. Luego de superar en la semifinal a Italia por 4-2, la selección de Béisbol de Venezuela van por la gran hazaña en la final frente a USA, que llega de vencer en semis a República Dominicana por 2-1. A continuación, repasa los horarios y en qué canales ver el juego EN VIVO.

¿A qué hora juega Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El juego entre Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 empieza a las 8:00 PM de Venezuela este martes 17 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM

5:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM España: 1:00 AM

Horarios y canales TV para ver el partido de Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.

¿En qué canal ver Venezuela vs Estados Unidos EN VIVO por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Venezuela vs Estados Unidos EN VIVO se enfrentan por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y la transmisión va a través de Televen, Venevisión y TVES en Venezuela. En Sudamérica podrás ver la final en ESPN por cable y Disney+ Premium vía streaming. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión va a través de FOX Sports, FS1, FS2, FOX y FOX Deportes.

¿Dónde ver Venezuela vs Estados Unidos ONLINE por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Si deseas ver la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela vs Estados Unidos vía streaming ONLINE, tienes varias opciones como BeisbolPlay, Disney+ Premium y FOX Deportes.