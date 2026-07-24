Gastón Edul y Edu Aguirre se ennfrentarán en un combate de boxeo amateur este sábado 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, España. Esta pelea es la estelar en La Velada del Año 6, el megaevento organizado por el streamer Ibai Llanos. ¿A qué hora pelea Gastón Edul vs. Edu Aguirre HOY? Conoce la hora de la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre y señales de streaming online.

Consulta los horarios, canales de TV y plataformas online para ver la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre el sábado 25 de julio por La Velada del Año 6 desde Sevilla, España.

¿A qué hora pelea Gastón Edul vs. Edu Aguirre hoy en La Velada del Año 6?

La pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6 comienza a la 12:00 PM (hora peruana) y 7:00 PM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios de la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6

Perú: 12:00

Colombia: 12:00

Ecuador: 12:00

Argentina: 14:00

Uruguay: 14:00

Brasil: 14:00

Paraguay: 14:00

Chile: 13:00

Venezuela: 13:00

Bolivia: 13:00

México: 11:00

Estados Unidos: 13:00 (GMT-4), 12:00 (GMT-5), 11:00 (GMT-6), 10:00 (GMT-7) y 9:00 (GMT-8).

España: 19:00

Guatemala: 11:00

Nicaragua: 11:00

Costa Rica: 11:00

Panamá: 11:00

Honduras: 11:00

Puerto Rico: 11:00

República Dominicana: 11:00

¿Dónde ver Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6?

La pelea entre Gastón Edul vs. Edu Aguirre por La Velada del Año 6 será transmitido ONLINE por el Twitch y YouTube de Ibai Llanos. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.