Ilia Topuria se enfrenta a Justin Gaethje este domingo 14 de junio por la unificación del título indiscutido del peso ligero de la UFC en la Casa Blanca en Washington D.C. El histórico evento UFC Freedom 250 (también conocido como UFC White House) se llevará a cabo en una estructura desmontable llamada “La Garra”, levantada en los jardines de la Casa Blanca. ¿A qué hora pelea Topuria HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora de la pelea entre Ilia Topuria vs. Justin Gaethje desde la Casa Blanca en Washington D.C, este domingo 14 de junio del 2026.

¿A qué hora pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje HOY por UFC Freedom 250?

La pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el título indiscutido del peso ligero de la UFC comienza a las 7:00 PM (hora de Perú) y 6:00 PM (hora de México). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Ilia Topuria vs. Justin Gaethje

Perú: 7:00 PM

Colombia: 7:00 PM

Ecuador: 7:00 PM

Argentina: 9:00 PM

Uruguay: 9:00 PM

Brasil: 9:00 PM

Paraguay: 9:00 PM

Chile: 8:00 PM

Venezuela: 8:00 PM

Bolivia: 8:00 PM

México: 6:00 PM

Estados Unidos: 8:00 PM (GMT-4), 7:00 PM (GMT-5), 6:00 PM (GMT-6), 5:00 PM (GMT-7) y 4:00 PM (GMT-8).

España: 2:00 AM

Guatemala: 6:00 PM

Nicaragua: 6:00 PM

Costa Rica: 6:00 PM

Panamá: 6:00 PM

Honduras: 6:00 PM

Puerto Rico: 6:00 PM

República Dominicana: 6:00 PM

Canales TV que transmiten Ilia Topuria vs. Justin Gaethje EN VIVO por UFC Freedom 250

La pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250 será transmitido a través de Paramount+ en Perú por streaming. Por otro lado, en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay, también podrás ver la pelea a través de la platafroma de Paramount+. En México míralo por Paramount+.

En España, la pelea de Ilia Topuria se podrá ver por televisión en HBO Max. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, la pelea va por Paramount+. Y en Estados Unidos, lo transmite CBS y Paramount+.

¿Dónde ver pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje ONLINE por UFC Freedom 250?

La pelea entre Ilia Topuria vs. Justin Gaethje será transmitido ONLINE por Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.