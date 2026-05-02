La pelea entre Jaime Munguía y Armando “Toro” Reséndiz está programada para hoy, sábado 2 de mayo de 2026 en el T-Mobile Arena, Las Vegas. El combate es por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cual Reséndiz defenderá ante el ex campeón mundial tijuanense. A continuación, revisa los horarios de la pelea de Jaime Munguía y en qué canales transmiten para México y Estados Unidos.
¿A qué hora pelea Jaime Munguia vs Armando Resendiz HOY?
La pelea de Jaime Munguia vs Armando Resendiz por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, será este sábado 2 de mayo del 2026 a las 8:15 p.m. (hora de Mpexico) en el T-Mobile Arena de Las Vegas.
Hora de la pelea, Jaime Munguia vs Armando Resendiz
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:15 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 PM
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:15 PM
- Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:15 PM
- España: 4:15 AM
Canal TV para ver Jaime Munguia vs Armando Resendiz EN VIVO
La transmisión de la pelea de Jaime Munguia vs Armando Resendiz por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo será transmisitido a través de TV Azteca (Box Azteca) para todo México. Luego, en Estados Unidos lo pasa PBC en Prime Video PPV. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.
Jaime Munguia vs Armando Resendiz: fecha, hora, canal TV y dónde ver pelea ONLINE
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026.
- Sede: T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, EE. UU..
- Título en juego: Campeonato Mundial Supermediano de la AMB (en posesión de Reséndiz)
- Canales: TV Azteca y PBC.
- Hora: 8:15 PM de México
Cartelera de Jaime Munguia vs Armando Resendiz
Peleas Principales - Cartelera:
- Evento Estelar: Gilberto “Zurdo” Ramírez vs. David Benavidez (Títulos Crucero AMB/OMB).
- Co-Estelar: Jaime Munguía vs. José Armando “Toro” Reséndiz (Peso Supermedio AMB).
- Óscar Duarte vs. Ángel Fierro (Peso Superligero).
- Isaac Lucero vs. Ismael Flores (Peso Superwelter).
- Jorge Chávez vs. José Tito Sánchez (Peso Supergallo).
- Daniel Blancas vs. Raúl Salomón (Peso Supermedio).