La pelea entre Jaime Munguía y Armando “Toro” Reséndiz está programada para hoy, sábado 2 de mayo de 2026 en el T-Mobile Arena, Las Vegas. El combate es por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cual Reséndiz defenderá ante el ex campeón mundial tijuanense. A continuación, revisa los horarios de la pelea de Jaime Munguía y en qué canales transmiten para México y Estados Unidos.

¿A qué hora pelea Jaime Munguia vs Armando Resendiz HOY?

La pelea de Jaime Munguia vs Armando Resendiz por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, será este sábado 2 de mayo del 2026 a las 8:15 p.m. (hora de Mpexico) en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Hora de la pelea de Jaime Munguia vs Armando Resendiz hoy, sábado 2 de mayo del 2026 por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo desde el T-Mobile Arena, Las Vegas.

Hora de la pelea, Jaime Munguia vs Armando Resendiz

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:15 PM

8:15 PM Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 PM

9:15 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:15 PM

10:15 PM Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:15 PM

11:15 PM España: 4:15 AM

Canal TV para ver Jaime Munguia vs Armando Resendiz EN VIVO

La transmisión de la pelea de Jaime Munguia vs Armando Resendiz por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo será transmisitido a través de TV Azteca (Box Azteca) para todo México. Luego, en Estados Unidos lo pasa PBC en Prime Video PPV. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Jaime Munguia vs Armando Resendiz: fecha, hora, canal TV y dónde ver pelea ONLINE

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026.

Sábado 2 de mayo de 2026. Sede: T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, EE. UU..

T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, EE. UU.. Título en juego: Campeonato Mundial Supermediano de la AMB (en posesión de Reséndiz)

Campeonato Mundial Supermediano de la AMB (en posesión de Reséndiz) Canales: TV Azteca y PBC.

TV Azteca y PBC. Hora: 8:15 PM de México

Cartelera de Jaime Munguia vs Armando Resendiz

Peleas Principales - Cartelera: