¡Noche de UFC! La pelea entre Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena ha sido una de las más esperadas en el calendario anual de la UFC. Este sábado 15 de noviembre del 2025, en el Madison Square Garden de New York. Jack Della Maddalena defenderá su cinturón de peso welter (170 lb) ante un Makhachev que subió de categoría para hacer historia en esta división. Ambos son de los peleadores más dominantes de la actualidad, y también podrían marcar un punto de quiebre histórico en sus respectivas carreras. A continuación, te contamos los horarios y canales de transmisión para ver la pelea.

La pelea entre Makhachev vs Della Maddalena iniciará a las 10:00 p.m. de Perú, 9:00 p.m. de México, 10:00 p.m. de New York. A continuación, te dejamos los horarios según tu país de la pelea que se llevará a cabo en el Madison Square Garden.

Horarios de la pelea de Makhachev vs Della Maddalena por el cinturón de peso welter (170 lb) de la UFC en el Madison Square Garden de New York. Repasa toda la cartelera.

La pelea de Makhachev vs Della Maddalena por el cinturón de peso welter de la UFC, será este sábado 15 de noviembre del 2025 a las 10:00 p.m. (hora de Perú) en el Madison Square Garden.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 a.m. (Domingo 16 de noviembre)

12:00 a.m. (Domingo 16 de noviembre) España: 4:00 a.m. (Domingo 16 de noviembre)

Makhachev vs Della Maddalena

Canal TV para ver Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO, UFC 322

La transmisión de la pelea de Makhachev vs Della Maddalena por el cinturón de peso welter de la UFC será transmisitido en ESPN para toda Sudamérica. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium. Luego, en España lo televisa Max con el canal Eurosport Deportes incluido. En México lo pasa FOX Sports Premium, mientras que en Estados Unidos podrás ver la pelea en PPV (pago por evento) a través de ESPN App / Disney+ y Hulu, mediante la plataforma ESPN+ PPV. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Cartelera de la UFC 322 con Makhachev vs Della Maddalena

Cartelera principal

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev — título wélter

Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili — título mosca

Leon Edwards vs. Carlos Prates — peso wélter

Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis — peso ligero

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues — peso mediano

Preliminares