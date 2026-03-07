¡Noche de UFC! La pelea entre Max Holloway y Charles Oliveira ha sido una de las más esperadas en el calendario anual de la UFC. Este sábado 7 de marzo del 2026, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La primera pelea entre estos dos íconos de las MMA ocurrió hace once años, en donde Holloway se quedó con la victoria por nocaut técnico tras la lesión de Oliveira. Desde entonces el público se quedó con más acción por parte de ambos.

La pelea entre Holloway vs Oliveira iniciará a las 10:00 p.m. de Perú, 9:00 p.m. de México, 10:00 p.m. de New York. A continuación, te dejamos los horarios según tu país de la pelea que se llevará a cabo en Las Vegas.

¿A qué hora pelea Holloway vs Oliveira HOY, UFC 326?

La pelea de Max Holloway vs Charles Oliveira por el cinturón BMF de la UFC, será este sábado 7 de marzo del 2026 a las 10:00 p.m. (hora de Perú) en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Hora de la pelea, Holloway vs Oliveira por UFC 326

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 a.m. (Domingo 8 de marzo)

12:00 a.m. (Domingo 8 de marzo) España: 4:00 a.m. (Domingo 8 de marzo)

Canal TV para ver Holloway vs Oliveira EN VIVO, UFC 326

La transmisión de la pelea de Max Holloway vs Charles Oliveira por el cinturón BMF la UFC será transmisitido en ESPN para toda Sudamérica. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium. Luego, en España lo televisa Max con el canal Eurosport Deportes incluido. En México lo pasa FOX Sports Premium, mientras que en Estados Unidos podrás ver la pelea en PPV (pago por evento) a través de ESPN App / Disney+ y Hulu, mediante la plataforma ESPN+ PPV. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Cartelera de la UFC 326 con Holloway vs. Oliveira

Cartelera principal

Max Holloway vs Charles Oliveira: Campeonato BMF (peso ligero).

Caio Borralho vs Reinier de Ridder: peso medio.

Rob Font vs Raúl Rosas Jr: peso gallo.

Gregory Rodriguez vs Brunno Ferreira: peso medio.

Cartelera preliminar

Cody Garbrandt vs Xiao Long: peso gallo.

Donte Johnson vs Dusko Todorovic: peso medio.

Ricky Turcios vs Alberto Montes: peso pluma.

Cody Durden vs Nyamjargal Tumendemberel: peso mosca.

Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.

Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.

Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.