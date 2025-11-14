Valentina Shevchenko defenderá su campeonato mundial femenino de peso mosca ante Zhang Weili este sábado 15 de noviembre del 2025 en el Madison Square Garden por el UFC 322. Shevchenko, histórica monarca del peso mosca, expone nuevamente su cinturón frente a una Zhang que decidió dejar vacante su título en peso paja para asumir el desafío más grande de su carrera. El duelo no solo enfrenta estilos explosivos y técnicos, sino también dos legados en disputa: el dominio prolongado de Valentina y la ambición de Weili por convertirse en campeona en dos divisiones. Una verdadera “superfight”. A continuación, te contamos los horarios y canales de transmisión para ver la pelea.
La pelea de Valentina Shevchenko vs Zhang Weili iniciará a las 9:00 p.m. de Perú, 8:00 p.m. de México, 9:00 p.m. de New York. A continuación, te dejamos los horarios según tu país de la pelea que se llevará a cabo en el Madison Square Garden.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
- Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. (Domingo 16 de noviembre)
La transmisión de la pelea de Valentina Shevchenko vs Zhang Weili por el campeonato mundial femenino de peso mosca de la UFC será transmisitido en ESPN para toda Sudamérica. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium. Luego, en España lo televisa Max con el canal Eurosport Deportes incluido. En México lo pasa FOX Sports Premium, mientras que en Estados Unidos podrás ver la pelea en PPV (pago por evento) a través de ESPN App / Disney+ y Hulu, mediante la plataforma ESPN+ PPV.
