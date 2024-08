A lo largo de los Juegos Olímpicos 2024, las críticas no han sido ajenas a la organización de este evento deportivo. Esta vez, el nadador británico Adam Peaty se refirió específicamente a la comida ofrecida en París. En una entrevista con el Daily Mail, el triple campeón olímpico y ocho veces campeón mundial denunció que la alimentación no cumplía con los estándares de los dos últimos Juegos Olímpicos.

“En Tokio y Río de Janeiro, la comida fue excelente, pero en París, los atletas están enfrentándose a largas colas y a una preocupante falta de opciones proteicas, especialmente de carne. Yo quiero carne, necesito carne para rendir y eso es lo que como en casa, así que, ¿por qué voy a cambiar?”, afirmó Peaty.

Más allá de la falta de planificación en los alimentos, el experto en estilo pecho reveló que la salubridad de los alimentos no fue adecuada, llegando a encontrar insectos: “Me gusta el pescado, pero la gente encuentra gusanos en él. No es suficiente. Estamos viendo lo mejor de lo mejor en el mundo, y no los estamos alimentando con lo mejor”.

El comité organizador de París 2024 respondió a las acusaciones del británico señalando que ‘no hay pruebas que respalden esta afirmación tan grave’. Esto se produjo después de que la empresa (Sodexo Live!) encargada de alimentar a los atletas en la Villa Olímpica de París rechazara tajantemente dichas afirmaciones.

Sodexo indicó que los 550 platos disponibles en el comedor de la Villa Olímpica se prepararon en colaboración con los Comités Olímpicos Nacionales (CON) y el Comité Olímpico Internacional (COI) durante un año, asegurando así cumplir con las exigencias requeridas y consultando con los deportistas.

Adam Peaty compitió en sus terceros Juegos Olímpicos y ganó la medalla de plata en la prueba de 100 metros pecho, sumando así su sexta participación en este evento deportivo mundial. Sin embargo, no pudo repetir sus medallas de oro en la misma prueba, que ganó en Río 2016 y Tokio 2020.

