adidas Originals presenta su primera colección colaborativa junto a Jennie. La nueva propuesta de moda toma al ballet como fuente de inspiración para explorar una estética que combina delicadeza, fuerza y movimiento, trasladando sus códigos al estilo contemporáneo.

Bajo el concepto “Functional Grace”, la propuesta combina funcionalidad y estética mediante códigos inspirados en el ballet, fusionando delicadeza, fuerza, movimiento y una perspectiva contemporánea.

“Con esta colaboración, quise reinterpretar la identidad clásica de adidas Originals desde mi propia perspectiva y energía”, explicó JENNIE sobre el proceso creativo de la colección.

La campaña “Bailarina Cósmica: Cinemática” traslada las prendas a un universo inspirado en el cosmos, utilizando movimientos y escenarios oníricos para representar fuerza, poder, libertad y belleza.

La SUPERSTAR SQ BALLET destaca como pieza central, reinterpretando las clásicas Superstar mediante una puntera cuadrada, cintas refinadas, cuero premium, forro suave y cordones desmontables.

La colección representa así una evolución de la estética del ballet hacia la moda urbana, apostando por una feminidad contemporánea que integra comodidad, elegancia, versatilidad y una marcada identidad visual.