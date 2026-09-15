El ballet trasciende los escenarios para inspirar una propuesta de moda que combina delicadeza, fuerza y movimiento con elementos urbanos, futuristas y una estética contemporánea.
El ballet trasciende los escenarios para inspirar una propuesta de moda que combina delicadeza, fuerza y movimiento con elementos urbanos, futuristas y una estética contemporánea.
Por Redacción EC

adidas Originals presenta su primera colección colaborativa junto a Jennie. La nueva propuesta de moda toma al ballet como fuente de inspiración para explorar una estética que combina delicadeza, fuerza y movimiento, trasladando sus códigos al estilo contemporáneo.

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