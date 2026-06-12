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Aixa Vigil deja San Martín y se convierte en nuevo refuerzo de Universitario para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.
Aixa Vigil deja San Martín y se convierte en nuevo refuerzo de Universitario para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.
Por Redacción EC

Universitario de Deportes confirmó la llegada de Aixa Vigil al plantel crema. La atacante peruana, que llega tras su paso por la San Martín, finalmente vestirá la camiseta merengue, cumpliendo así un deseo que había manifestado en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera.

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