Universitario de Deportes confirmó la llegada de Aixa Vigil al plantel crema. La atacante peruana, que llega tras su paso por la San Martín, finalmente vestirá la camiseta merengue, cumpliendo así un deseo que había manifestado en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera.

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¡Aixa Vigil llega al equipo de sus amores! 💛#PumasConGarra pic.twitter.com/q4IYNMiTWl — Universitario Vóley (@VoleyU1924) June 12, 2026

El arribo de Vigil se da luego de varias semanas de negociaciones entre ambas instituciones, ya que la jugadora mantenía vínculo contractual con el club ‘santo’. Incluso, desde Universitario ya existía un acuerdo previo con la deportista, pero faltaban resolver detalles clave relacionados con su liberación.

Con su llegada, la ‘U’ suma a una de las voleibolistas más destacadas del medio local, con experiencia tanto en la liga peruana como en el extranjero. La atacante, de 24 años, ha defendido camisetas importantes como Alianza Lima y la propia San Martín, consolidándose como una pieza clave en cada equipo donde jugó.

Tras hacerse oficial su incorporación, Vigil no ocultó su emoción y dejó un mensaje que rápidamente conectó con los hinchas cremas: “Por fin estoy en casa”. Su fichaje no solo refuerza al equipo, sino que también marca un golpe importante en el mercado de la Liga Peruana de Vóley de cara a la próxima temporada.