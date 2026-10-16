La ajedrecista peruana Ingrid Aliaga Fernández conquistó siete medallas en los XIII Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026, realizados en Argentina. La Maestra Internacional obtuvo cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce en las competencias de ajedrez, disciplina invitada en el certamen.

Tres de las siete medallas fueron de oro en pruebas individuales. Las otras cuatro se obtuvieron por equipos: una de oro, una de plata y dos de bronce. Las competencias se disputaron en ajedrez convencional y ajedrez 960, también conocido como Freestyle, una variante en la que las piezas de la primera fila cambian de posición al inicio de cada partida.

El torneo, realizado del 12 al 26 de septiembre, reunió a representantes de Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Panamá y Paraguay. Cada delegación contó con dos ajedrecistas. Por Perú participaron Ingrid Aliaga y Marco Delgado, quienes contribuyeron a que el país alcanzara el primer lugar del torneo.

Logros para el Perú

Los triunfos internacionales de Ingrid Aliaga comenzaron durante su etapa escolar. La ajedrecista, exalumna del colegio Saco Oliveros, obtuvo en 2003 la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ajedrez de la Juventud, disputado en Bogotá, Colombia, en la categoría sub-12 femenina.

En 2004, representó al Perú en la Olimpiada Mundial de Ajedrez realizada en Calvià, España. Dos años después, en 2006, conquistó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de Cuenca, Ecuador, en la categoría sub-16 femenina. Ese mismo año integró nuevamente la selección peruana en la Olimpiada Mundial de Ajedrez de Turín, Italia.

Estos resultados marcaron el inicio de una trayectoria internacional que continuó con nuevas conquistas. En 2007 se coronó campeona nacional femenina de mayores y posteriormente sumó títulos sudamericanos, panamericanos y continentales.

Actualmente, Aliaga acumula más de 20 medallas internacionales, ocho campeonatos nacionales femeninos de mayores y más de dos décadas representando al Perú en competencias de alto nivel.

Deporte y educación

Además de su carrera deportiva, Ingrid Aliaga es economista y ha culminado sus estudios de maestría en Gestión Pública. Su compromiso con la educación la llevó en 2020 a participar en la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, mediante clases virtuales de ajedrez que superaron las 500 mil reproducciones y contribuyeron a acercar esta disciplina a estudiantes de todo el país.