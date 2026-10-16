Por Redacción EC

La ajedrecista peruana Ingrid Aliaga Fernández conquistó siete medallas en los XIII Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026, realizados en Argentina. La Maestra Internacional obtuvo cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce en las competencias de ajedrez, disciplina invitada en el certamen.

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