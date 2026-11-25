Por Carlos Maury Escalante, representante de la Fundación Kaspárov

Suele creerse que el ajedrez habita únicamente en recintos silenciosos, custodiado por relojes implacables y mentes sustraídas al fragor del mundo. Sin embargo, existe un vínculo íntimo, persistente y fascinante entre las sesenta y cuatro casillas y la fábrica de sueños más influyente de la historia moderna. Desde los años dorados del cine clásico hasta los rodajes del siglo XXI, Hollywood ha mirado al tablero no como un adorno escenográfico, sino como un santuario de lucidez donde las estrellas se despojan del maquillaje, del libreto y de la adulación para enfrentarse a la única verdad que no admite dobleces: la calidad de sus propias decisiones.

Pocos universos ilustran con tanta nitidez esta hermandad entre el arte dramático y el pensamiento estratégico como la trayectoria de quienes cruzaron ambos mundos. En esa trama convergen directores forjados en el ajedrez callejero, leyendas irrepetibles del celuloide, actores contemporáneos que hallan en las piezas un refugio frente al vértigo digital y tres maestros del siglo XX cuyas vidas —entre la gloria, la ciencia y el abismo moral— componen una radiografía implacable de la condición humana.

De Washington Square Park al salón californiano: Kubrick, Steiner y la edad de oro

Antes de revolucionar la historia del cine con obras inmortales como Senderos de gloria, 2001: Odisea del espacio o El resplandor, el joven Stanley Kubrick conoció la cara más cruda y bohemia del tablero. En la Nueva York de finales de los años cuarenta, mucho antes de contar con presupuestos millonarios, Kubrick se ganaba el sustento apostando monedas de veinticinco centavos en los parques neoyorquinos —como Washington Square Park y Central Park— y frecuentando el legendario Marshall Chess Club. Aquellas jornadas a la intemperie no solo le dieron de comer: moldearon su mirada de realizador. Quien observe su filmografía advertirá que cada plano, cada pausa y cada duelo psicológico —incluida la célebre partida entre el astronauta Frank Poole y la computadora HAL 9000— responden a la lógica despiadada y exacta de una partida de ajedrez.

Quien haya pisado alguna vez aquel rincón de Manhattan sabe que ese magnetismo no pertenece al pasado. En junio de 2025 tuve el privilegio de visitar Washington Square Park en más de diez ocasiones, y cada vez percibí la misma atmósfera irrepetible: la de un templo al aire libre cargado de memoria, por cuyas mesas han pasado personajes históricos y que aún hoy sigue recibiendo la visita discreta —y a veces multitudinaria— de grandes estrellas de la élite del ajedrez mundial. El calificativo de «estafadores» con el que suele rotularse injustamente a sus jugadores habituales resulta exagerado, porque allí no existe engaño alguno: ellos te invitan abiertamente a sentarte y, aunque confían plenamente en su oficio y están convencidos de que van a derrotarte, el duelo nace de un pacto transparente, donde uno acepta de manera voluntaria el desafío con una apuesta de por medio. Acepté ese reto con el entusiasmo de quien cumple un anhelo largamente guardado, y debo decir con gratitud que la fortuna —esa aliada esquiva que a veces sonríe a los osados— me acompañó sobre el tablero y logré ganar la partida. Me marché de aquel parque profundamente feliz, con la emoción serena de haber vivido en carne propia un capítulo vivo de la historia del ajedrez.

Mientras esa tradición vibrante perdura bajo los árboles de Nueva York, en la costa oeste se escribió otro episodio inolvidable. Nacido en el antiguo Imperio austro húngaro en 1905 y afincado en Los Ángeles desde comienzos de la década de 1930, Herman Steiner comprendió que el tablero podía dialogar con la aristocracia artística de California sin abdicar de su rigor. Campeón de los Estados Unidos en 1948, editor y columnista de ajedrez de Los Angeles Times desde 1932 hasta su muerte y artífice del Primer Torneo Panamericano de 1945, Steiner impulsó en un estudio anexo a su residencia de West Hollywood —en la avenida North Formosa— un punto de encuentro que pronto alcanzó rango de leyenda cultural: el Hollywood Chess Group.

Por aquel círculo desfiló el Olimpo del cine clásico. Humphrey Bogart no fingía afición ante las cámaras: había forjado una respetable fuerza táctica jugando por pequeñas apuestas en parques y salones de Nueva York mucho antes de encarnar a Rick Blaine estudiando una posición solitaria en Casablanca (1942), escena inspirada en una partida real por correspondencia que disputaba entonces. En California encontró en el club de Steiner un refugio honesto donde el aplauso carecía de peso y solo mandaba la verdad de la madera; llegó incluso a ser director de la Federación Estadounidense de Ajedrez y compartió con Charles Boyer —bajo la mirada de Lauren Bacall— la histórica portada de Chess Review de junio-julio de 1945. Junto a ellos gravitaron en torno al tablero figuras de la talla de Charles Chaplin, seducido por la geometría exacta del juego; Clark Gable, Marlene Dietrich, José Ferrer, John Wayne —célebre por sus encarnizadas partidas entre descansos de rodaje y a bordo de su barco The Wild Goose— y un narrador de ironía quirúrgica como Billy Wilder. Steiner murió el 25 de noviembre de 1955, apenas unas horas después de concluir una partida del Campeonato Estatal de California, fiel hasta el último aliento a ese puente irrepetible entre el arte y el pensamiento.

La llama encendida: el Ajedrez entre las Estrellas del Hollywood actual

Lejos de extinguirse con el blanco y negro, aquella fascinación late con vigor sorprendente en las generaciones vivas de Hollywood. En una industria dominada por la inmediatez, el ruido mediático y los efectos digitales, numerosos actores contemporáneos acuden al tablero en busca de templanza, concentración y silencio.

Uno de los ejemplos más elocuentes es Tobey Maguire, el inolvidable rostro cinematográfico de El Hombre Araña, cuyo encuentro con el universo del tablero alcanzó una cima artística al producir y encarnar nada menos que a Bobby Fischer en La jugada maestra (Pawn Sacrifice, 2014), retratando con inquietante intensidad la frontera entre el genio absoluto y la tormenta interior. A esa estirpe de apasionados pertenecen también Will Smith, quien ha evocado en reiteradas ocasiones cómo su padre le enseñó a jugar a los siete años como una escuela de previsión y carácter para la vida; Keanu Reeves, jugador desde su época escolar en Toronto y hoy incluso impulsor de cine vinculado al ajedrez; y Nicolas Cage, devoto confeso de la tensión intelectual del tablero y de su simbolismo dramático.

La lista de figuras vigentes confirma que el fenómeno trasciende generaciones y estilos. Arnold Schwarzenegger, cultor habitual del juego desde su juventud en Austria —y protagonista de una partida amistosa con Garri Kaspárov en 2002—, suele subrayar que la fortaleza física carece de sentido si no se entrena con igual rigor el músculo invisible de la mente; Woody Harrelson, jugador tenaz y apasionado, no solo llegó a entablar una célebre partida amistosa de consulta contra Garri Kaspárov en Praga en 1999, sino que recibió el honor de ejecutar la jugada inaugural del Campeonato Mundial de 2018 en Londres. Más recientemente, la interpretación magistral de Anya Taylor-Joy en Gambito de dama demostró que basta una historia narrada con nervio y belleza para devolverle al ajedrez un lugar privilegiado en la imaginación de millones de espectadores en todo el planeta.

Albert S. Pinkus y Norman Tweed Whitaker: la luz del explorador y la sombra sin ética

Si Hollywood exhibe la vertiente estética y vital del tablero, otras dos biografías estadounidenses del siglo XX completan este fresco con un contraste estremecedor: el de dos mentes brillantes que, partiendo del mismo rigor lógico, eligieron destinos opuestos.

Por un lado, se alza Albert S. Pinkus (1903-1984), maestro neoyorquino de depurada técnica, protagonista recurrente de los campeonatos nacionales de Estados Unidos y defensor impecable de su país en el histórico encuentro radial contra la Unión Soviética en 1945, donde entabló sus dos partidas ante el gran maestro Andor Lilienthal. Pero Pinkus pulverizó el prejuicio del ajedrecista encerrado en una torre de marfil: además de desenvolverse como corredor de bolsa en Wall Street, abrazó la vocación de naturalista y explorador. Durante la década de 1930 —en una serie de diez expediciones entre 1932 y 1939—, dejó atrás los salones de Manhattan para internarse en las selvas de la antigua Guayana Británica y Venezuela, recolectando especímenes zoológicos y botánicos —peces tropicales, aves e insectos— para prestigiosas instituciones científicas estadounidenses. La misma paciencia que le permitía descifrar un final sutil sobre la madera era la que educaba su mirada en medio de la selva para contemplar el orden secreto de la naturaleza.

En el polo opuesto irrumpe la sombra inquietante de Norman Tweed Whitaker (1890-1975). Abogado graduado en Georgetown y maestro de extraordinaria hondura posicional —tan temido en los finales que recibiría el título de Maestro Internacional en 1965, ya en el ocaso de su vida—, Whitaker poseía un intelecto privilegiado que habría bastado para asegurarle un sitial honorable en la memoria deportiva. Sin embargo, desvió ese talento hacia el fraude y el delito. Tras purgar condenas vinculadas al robo de automóviles, protagonizó en 1932 una de las estafas más infames de la crónica policial norteamericana: coludido con el embaucador Gaston Means, explotó la angustia nacional por el secuestro del hijo del aviador Charles Lindbergh para arrebatar más de cien mil dólares a la filántropa Evalyn Walsh McLean con el señuelo de un rescate inexistente. Aquella felonía lo condujo tras los muros de prisiones federales como Leavenworth y la célebre cárcel de Alcatraz.

La caída de Whitaker desarma una falacia peligrosa de nuestra época: la ilusión de que la destreza intelectual engendra por sí sola grandeza moral. Se puede calcular diez jugadas por delante con frialdad quirúrgica y, al mismo tiempo, extraviar el sentido elemental de la compasión y de la honradez. Cuando el ingenio se emancipa de la conciencia, la estrategia se degrada en artimaña y la brillantez se convierte en trampa.

El espejo insobornable del carácter

Reunidos en un mismo escenario, Stanley Kubrick y Herman Steiner, Bogart y Tobey Maguire, Will Smith y Keanu Reeves, Albert S. Pinkus y Norman Tweed Whitaker encarnan el drama íntegro de la condición humana. En el cine, como en el ajedrez, cada gesto cuenta una historia y ninguna máscara resiste demasiado tiempo bajo la luz exacta. Frente a una posición compleja —igual que ante las grandes encrucijadas de la existencia— desaparecen los adornos: quedan únicamente el temple o la precipitación, la nobleza en la adversidad o la bajeza en la ventaja, la lucidez limpia o el cálculo mezquino.

En este siglo XXI saturado de pantallas vertiginosas, algoritmos que prometen pensar en nuestro lugar y una fatiga alarmante de la atención profunda, volver sobre este legado no constituye un ejercicio de nostalgia, sino un acto de legítima defensa cultural. Defender el tablero es defender el derecho humano a la pausa reflexiva, al pensamiento crítico y a la responsabilidad indelegable sobre cada elección.

El tiempo cambia los rostros, renueva los escenarios y transforma las tecnologías, pero el misterio esencial permanece intacto. Las sesenta y cuatro casillas conservan hoy la misma verdad incandescente que fascinó a Bobby Fischer en su búsqueda obsesiva de la perfección, que templó el oficio de Kubrick bajo los árboles de Washington Square Park y que todavía convoca a los grandes intérpretes del cine contemporáneo: un escenario sobrio e insobornable donde la inteligencia solo alcanza verdadera grandeza cuando se inclina ante la ética, la lucidez y la dignidad humana.

Fuentes de comprobación histórica y archivos fotográficos

Stanley Kubrick y Washington Square Park / Marshall Chess Club:

Herman Steiner, Humphrey Bogart y el Hollywood clásico (con archivos de fotos históricas):

Estrellas vivas del Hollywood contemporáneo:

Albert S. Pinkus y Norman Tweed Whitaker:

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