Perú se corona campeón de América en ajedrez escolar y clasifica a la final del mundial.
Perú se corona campeón de América en ajedrez escolar y clasifica a la final del mundial.
Por Redacción EC

El equipo peruano del colegio Saco Oliveros conquistó la Etapa Continental Americana del Campeonato Mundial Escolar por Equipos de Ajedrez FIDE-ISCF 2026, disputada del 11 al 16 de agosto en San José, Costa Rica. La delegación nacional culminó invicta las ocho rondas del certamen, con siete victorias y un empate. De esta manera, acumuló 15 de los 16 puntos posibles en la clasificación por equipos y 27 de los 32 puntos de tablero en disputa.

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