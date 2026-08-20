Perú se corona campeón de América en ajedrez escolar y clasifica a la final del mundial.

El equipo peruano del colegio Saco Oliveros conquistó la Etapa Continental Americana del Campeonato Mundial Escolar por Equipos de Ajedrez FIDE-ISCF 2026, disputada del 11 al 16 de agosto en San José, Costa Rica. La delegación nacional culminó invicta las ocho rondas del certamen, con siete victorias y un empate. De esta manera, acumuló 15 de los 16 puntos posibles en la clasificación por equipos y 27 de los 32 puntos de tablero en disputa.

La competencia reunió a 29 selecciones de colegios de 25 países de América en el DoubleTree by Hilton Cariari. Saco Oliveros ocupó el primer lugar, seguido por Harvest Park Middle School de Estados Unidos, con 13 puntos, y Crescent Heights Academy de Canadá, con 12.

La conquista continental le otorgó a Saco Oliveros el pase a la Gran Final del Campeonato Mundial Escolar por Equipos FIDE-ISCF 2026, programada para diciembre. Allí competirá como campeón de América frente a los representantes clasificados de África, Asia y Europa.

El certamen forma parte de un nuevo formato internacional mundial oficial para equipos de escuelas organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la Federación Internacional de Ajedrez Escolar (ISCF), que contempla etapas clasificatorias continentales antes de la definición mundial.

Jaque mate peruano

El equipo campeón estuvo conformado por los escolares Marcos Meneses Morales, Dante Vilca Contreras, Víctor Mendoza, Fabiana Jiménez Salas e Irina Rojas Salas.

La regularidad de sus integrantes fue determinante para alcanzar el título. El equipo peruano llegó a la última jornada como líder y ratificó su dominio con dos triunfos por 4-0. Primero venció al Saint Gabriel’s School de Chile y luego cerró su participación con otra victoria contundente frente al Martin Klein Schiller de Cuba.

Uno de los momentos decisivos ocurrió en las rondas quinta y sexta, cuando el colegio peruano derrotó por 3-1 tanto a Harvest Park Middle School de Estados Unidos como a Crescent Heights Academy de Canadá, sus rivales directos por el primer lugar.

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