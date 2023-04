Deysi Cori, Gran Maestra Internacional, tiene un sueño, desde hace algún tiempo: todos los recreos en todos los colegios del Perú, niños y niñas corriendo para alcanzar una mesa donde los espera un tablero de ajedrez. Algún día.

Noticias como esta son combustible: un nuevo logró consigue el ajedrez peruano, deporte que muchas veces nos ha dado muchas alegrías al país y esta vez no ha sido la excepción. La delegación peruana de jóvenes talentos logró ubicarse entre los cinco mejores del mundo en el Mundial Escolar de Ajedrez, celebrado en la ciudad de Rodas, Grecia, del 13 al 23 de abril.

Con este resultado, Perú se posiciona como una potencia ajedrecista e iguala en el nivel de competitividad a países como la India, , Azerbaiyán, China y Estados Unidos.

Por el lado de Perú destacaron en las categorías sub-17, María Jiménez y Henry Vásquez, estudiantes del Colegio Saco Oliveros, quienes la rompieron ubicándose en el cuarto y quinto lugar en el evento, que convocó a los mejores exponentes del ajedrez de 52 países del mundo. ¿Cómo se consigue un resultado así? Dante Soto Conde es el entrenador de los muchachos y ha sido clave para que la maestra FIDE, María Jiménez y Henry Vásquez puedan competir en este torneo. “Sobre los chicos había un plan: primero, y acaso lo más importante, seguir manteniéndose dentro de los mejores equipos escolares del mundo. Segundo, entender que esto no es casualidad: los chicos entrenan todos los días todo el año, con la única intención de dejar en alto en nombre del país. Tercero, el apoyo de la familia y del colegio. Los entrenamientos no solo implican los presencial, también rutinas con software especializados para poder competir con los mejores”.

Breves biografías para conocer a quienes pueden ser los futuros Cori y Granda del país. La maestra FIDE, María Jiménez, con tan solo 16 años, es una joven promesa del ajedrez y ya ha representado al Perú en torneos internacionales. Entre ellos, las medallas de oro ganadas en el Sudamericano de la Juventud, categoría sub 14, y el campeonato panamericano sub 18, ambos en el 2022. Natural de Andahuaylas, Apurímac, desde muy temprana edad demostró sus habilidades en el tablero y las ha ido mejorando gracias a los profesores de su actual institución educativa.

“Me siento muy contenta por este resultado. La competencia ha sido muy difícil y pareja, pero al final hemos podido ubicar al país en top 5 del mundo, y este logro nos llena de orgullo a todo el equipo”, dice Jiménez, con un inevitable brillo en los ojos.





Además… ¿Qué es el Mundial Escolar de Ajedrez? El Mundial Escolar de Ajedrez es uno de los eventos más importantes para los niños y adolescentes ajedrecistas, desde la categoría sub 7 hasta la sub 17, ya que les brinda la oportunidad de demostrar sus habilidades en un escenario internacional. En esta edición, Perú demostró que tiene un equipo de ajedrecistas con talento y potencial para enfrentar a los mejores del mundo. El equipo de ajedrez peruano peruano fue verdaderamente sobresaliente, y contó con destacados jugadores que han obtenido títulos de renombre a nivel mundial. Entre ellos, figuran los campeones mundiales de ajedrez 2022, Henry Vásquez y Azumi Bravo, y los campeones del Panamericano Escolar de Ajedrez 2022, Fabián Reyes y las hermanas Fabiana y María Jiménez.

En cuanto a Henry Vásquez, aunque no pudo repetir la gran actuación del año pasado en el que ganó el Mundial Escolar de Ajedrez, se ubicó en un meritorio quinto puesto, después de nueve rondas muy disputadas, a 1.5 puntos del primer lugar. Cabe destacar también que, en 2021, formó parte del equipo subcampeón mundial en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Además, participaron otros destacados ajedrecistas y compañeros de colegio de María y Henry, como Azumi Bravo (9.° en la categoría sub 17 femenino), Fabián Reyes (8.° en la categoría sub 17 absoluto) y Fabiana Jiménez (19.° en la categoría sub 11 absoluto).

¿Qué viene ahora para los jóvenes ajedrecistas peruanos? La maestra FIDE, María Jiménez y Henry Vásquez ya tiene compromisos. “Se viene el campeonato juvenil que se disputará en Estados Unidos y los campeonatos continentales escolares que se llevará a cabo aquí en Lima en octubre y diciembre respectivamente”, explica el profesor Soto, con ilusión.

Como la que tiene Deysi Cori, cuando piensa en el ajedrez escolar y sus recreos.





