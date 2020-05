El indiscutido éxito obtenido por “The Last Dance”, que cuenta el último año de Michael Jordan en los Chicago Bulls, ha motivado a la cadena ESPN a realizar otro documental sobre otro ícono del deporte en Estados Unidos. Esta vez, anunció que el 2021 lanzará la serie “Man in the Arena: Tom Brady”.

La mencionada serie constará de nueve capítulos y “se centrará en el relato de primera mano de Brady sobre los momentos más emblemáticos de su carrera en la NFL, incluidas sus nueve apariciones en el Super Bowl con los New England Patriots”, reveló ESPN.

“Además de los casos más pequeños, aparentemente insignificantes, que se convirtieron en eventos fundamentales y allanaron el camino para el viaje de Brady”, añadió. El documental será producido por ESPN, 199 Productions (compañía productora de Brady) y Gotham Chopra of Religion of Sports.

Consultado sobre el documental que tratará sobre su exitoso paso en los New England Patriots, Tom Brady expresó: “A través de la serie, definimos los momentos y desafíos clave que parecían insuperables, pero que a través del trabajo duro y la perseverancia se convirtieron en triunfos que definieron mi carrera, tanto en la victoria como en la derrota”, dijo Brady.

Por su parte, Connor Schell, vicepresidente ejecutivo de ESPN de contenido y uno de los creadores de la serie “30 for 30”, considera que el actual jugador de los Tampa Bay Buccaneers "posee una fuente de recuerdos que vale la pena relatar. “Contar con relatos de primera mano y un atleta al nivel de Tom quien usualmente no brinda relatos de primera mano, pueden sumar hacia una gran serie”, manifestó.

“Nos encantan estos proyectos en los que estos elementos se unen, y podemos ofrecer a los fanáticos no solo una buena historia, sino algo que no han visto antes”, agregó Schell.

Números que impresionan

Tom Brady ha ganado más Super Bowls que cualquier otro jugador y, a pesar de sus 41 años, es una de las figuras de la NFL. Tras brillar durante dos décadas con los Patriots, en marzo de este año Tampa Bay dio el batacazo al anunciar el fichaje del legendario mariscal de campo.

Su carrera es impresionante. A saber: incluidos Playoffs, Brady suma 249 victorias, 14 Pro Bowls, seis títulos de Super Bowl, cuatro nombramientos a MVP del Super Bowl, tres MVP de la liga, tres selecciones al All-Pro y dos premios al Jugador Ofensivo del Año. Asimismo, sus 219 triunfos en temporada regular y 30 en Playoffs son un récord para un quarterback en la historia de la NFL. Además, se mantiene como el único jugador que ha ganado seis títulos de Super Bowl.

NO DEJES DE VER

El Comercio resuelve dudas sobre el coronavirus:

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.