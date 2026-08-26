Alarma en la NFL: uno de cada cuatro jugadores padecía CTE, según revela estudio. (Foto: NFL)
Alarma en la NFL: uno de cada cuatro jugadores padecía CTE, según revela estudio. (Foto: NFL)
Por Redacción EC

Un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal encendió las alarmas sobre los efectos de los golpes en el fútbol americano. Según la investigación, uno de cada cuatro jugadores de la NFL fallecidos entre 2016 y 2021 padecía encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral degenerativa asociada a impactos repetidos en la cabeza.

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