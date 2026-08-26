Un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal encendió las alarmas sobre los efectos de los golpes en el fútbol americano. Según la investigación, uno de cada cuatro jugadores de la NFL fallecidos entre 2016 y 2021 padecía encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral degenerativa asociada a impactos repetidos en la cabeza.

La investigación analizó a 878 jugadores que disputaron al menos un partido en la NFL y fallecieron durante ese periodo. Debido a que la CTE solo puede diagnosticarse después de la muerte, los investigadores recurrieron a muestras de cerebros donadas entre 2008 y 2021. El estudio determinó que, como mínimo, el 25% de los exjugadores analizados presentaba la enfermedad.

Sin embargo, el porcentaje podría ser considerablemente mayor. El doctor Daniel Daneshvar, autor principal de la investigación, explicó que el 25% representa el “extremo inferior” de la estimación, mientras que la prevalencia máxima posible alcanzaría el 97%. “La tasa real se sitúa en un punto intermedio”, señaló el especialista.

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El estudio también encontró una relación importante entre la CTE y la demencia. Más del 90% de las muestras correspondientes a la etapa más avanzada de la enfermedad, conocida como Etapa IV, presentaban además un diagnóstico de demencia.

La preocupación también alcanza a los jugadores que continúan en actividad. Azeez Al-Shaair, linebacker de los Houston Texans que inicia su octava temporada en la NFL, reconoció la naturaleza del deporte al ser consultado por el riesgo de desarrollar CTE: “La realidad del juego es que es agresivo. Es violento”.

Daneshvar, por su parte, sostuvo que reducir la exposición a los golpes en la cabeza puede ayudar a disminuir el riesgo, mediante medidas como eliminar los contactos durante los entrenamientos y evitar que los niños practiquen fútbol americano con placajes.

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