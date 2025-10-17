Ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido desde Arabia Saudita por la gran final del Six Kings Slam. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de octubre de 2025, a las 1:15 de la tarde (hora peruana), que son las 3:15 PM de Argentina y Chile, las 12:15 PM de México y las 8:15 PM de España. ¿Dónde ver? Netflix transmite el partido por la Six Kings Slam para todo el mundo EN EXCLUSIVA. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

