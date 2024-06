Si quieres seguir la transmisión en vivo del partido de tenis Alcaraz vs Zverev por la final de Roland Garros 2024, has llegado al mejor sitio posible. ¿A qué hora juegan? Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentarán el domingo 9 de junio a partir de las 7:30 a. m. hora peruana (15:00 horas de España). ¿Dónde ver? La transmisión se puede seguir por televisión en Perú y otros países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica a través del canal ESPN, disponible en DirecTV, Movistar, Claro TV y otros operadores de cable. También se puede mirar vía streaming en Star Plus. En España, DAZN televisa mediante los canales de Eurosport 1 y 2. Además pasa gratis DMAX (Discovery Max). Y se puede ver por streaming con Movistar Plus+, Vodafone TV y Orange TV. En Estados Unidos transmiten NBC Sports, Peacock and Tennis Channel.

VIDEO RECOMENDADO Fórmula 1: así se introdujo la temporada 2024 de F1. | VIdeo: Formula 1