“Lo sentimos, el Señor Singer no ha hecho ningún arreglo para que estudie en esta Universidad”. Alejandro no lo podía creer. La promesa del entrenador norteamericano que lo había descubierto no era totalmente cierta. Viajaría a los Estados Unidos a explotar su talento, pero no había ninguna beca de por medio. Quizás el Señor Singer sospechaba que apenas lo vieran jugar, los directivos de la Universidad del sur de California acabarían enrolándolo. Así sería más adelante, pero no en aquel momento. Recién llegado, después de un viaje de 20 días a la Habana por barco, a Miami por avión y a los Ángeles por autobús el chico de 17 años se sentía defraudado. “Después todo fue como un milagro” confesaría, en su inducción al Salón de la Fama del tenis mundial en 1987. Habían transcurrido tres décadas desde su llegada a Norteamérica.

Alejandro aprendió a jugar tenis por observación, vicariamente. Su padre daba clases en el Club internacional de Arequipa y él se “cachueleaba” recogiendo las pelotas. Después, ni bien se liberaba una cancha, aprovechaba para practicar un poco con sus raquetas casi artesanales. Un día, a los 14, el adolescente que escuchaba yaravíes por las mañanas derrotó al campeón local de mayores y ya nada fue lo mismo. Jorge Harten presidente de la federación peruana lo llevó a Lima solo para comprobar lo que era un secreto a voces: el joven arequipeño era ya el mejor tenista del país.

Conscientes de que no se puede retener el agua entre las manos, Harten y Stanley Singer recaudaron 700 dólares para su viaje y le prometieron que le enviarían 75 más cada mes para su supervivencia y una beca en la Universidad (USC). Tras encontrarse con la negativa de la Universidad que no estaba informada al respecto, Joe Cianci el contacto de Singer en Los Ángeles le permitió a Alejandro dormir en su garaje y ganarse la vida ayudando a mantener en buen estado las pistas públicas de tenis que administraba. Olmedo colaboraba también en la limpieza del consulado peruano de la ciudad. Luego lo vieron jugar.

Gran recibimiento del público peruano a Alejandro Olmedo, campeón de la Copa Davis 1958. Foto: GEC Archivo Histórico

Inscrito en un torneo abierto le tocó enfrentar en primera ronda al australiano Lew Hoad, por entonces, el número uno del mundo. Olmedo le pintó la cara. Tras la asombrosa victoria, dos entrenadores de la USC le preguntaron si le gustaría formar parte de su Universidad a lo que Alejandro contestó “para eso es que vine aquí”.

No es tan difícil entender que debió nacionalizarse por razones profesionales. En esa época en Latinoamérica el tenis no era lo popular que es hoy en día. En el Perú no había equipo de Copa Davis y la Federación norteamericana decidió apoyarlo. Tocaba corresponder. De todas formas, el cabello hirsuto, la nariz aguileña, la piel cobriza y sus palabras reivindicando sus raíces evidenciaban su procedencia. Es injusto no reconocerlo como el mejor tenista peruano de la historia solo porque no representó oficialmente al Perú.

Su juego agresivo se basaba en un muy buen servicio y una volea estupenda. Era un felino en la red. Un atleta que prefería los puntos breves. El césped era su superficie preferida. “Mi estrategia era tratar de acortar el tiempo de respuesta de mis rivales” confesó en una entrevista poco antes de morir”. Conquistó bajo la bandera norteamericana la Copa Davis sin perder un solo partido en el 58 y ganó Wimbledon en el 59 derrotando al legendario Rod Laver en la final. Llegó a ser el número dos del mundo.

Luego, tras el retiro se convirtió en entrenador profesional. Ronald Reagan, Kirk Douglas y Rachel Welch fueron algunos de sus alumnos más celebres. “The Chief” se convirtió en el coach de las estrellas.

A contrapelo de lo que se suponía sería su destino Alejandro Olmedo, supo plantarle cara a los contratiempos. “Alex tuvo un inicio humilde, pero se sacrificó y llegó a la cima. Fue un jugador extraordinario, un héroe en la Copa Davis y un gran campeón”, manifestó en un sentido comunicado el presidente del salón de la fama Stan Smith.

A los 84 años víctima de cáncer cerebral Alejandro Olmedo ha muerto. El cacique descansa en paz. Nos queda como consuelo que en la arqueología sentimental de los pueblos lo bueno jamás desaparece del todo.

Portada de El Comercio sobre el triunfo de Alejandro Olmedo

