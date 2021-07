Conforme a los criterios de Saber más

De apellido del primer autor del gol de Perú en los mundiales de fútbol, hoy él es una de las cartas de tiro en los Juegos Olímpicos. Alessandro de Souza Ferreira asume el reto que significa representar a esta disciplina ganadora de tres medallas y espera que en Tokio 2020 pueda mejorar los últimos resultados.

La última presea nacional fue en Barcelona 1992 con Juan Giha en skeet. La armada peruana busca romper ese tiempo de espera y saben que tienen el pulso necesario para lograrlo.

-Sabemos que estás en España. Ya mentalizado en los Juegos

Estoy en Almería. Estamos en la última base de entrenamiento de cara a los Juegos. Cuando estamos así cerca a un evento, la carga es mucho mayor, para llegar a Tokio solo a aclimatarnos y afrontar la competencia.

-El tiro carga todo ese peso de la historia de las medallas olímpicas

Es un orgullo poder representar al Perú en una disciplina que le ha dado tres de las cuatro medallas al país. Es una responsabilidad grande. Nos hemos ganado el cupo en la cancha y es la responsabilidad es de rendir bien, de tener una participación destacada. Perú tiene una historia grande en el tiro y creo que las nuevas generaciones siguen esta tendencia a lograr granes cosas y por qué no poder darle una alegría al Perú después de 29 años.

-Da miedo la decepción de no lograr esos objetivos

Para nada. Nos hemos ganado el derecho en la cancha y ahora hay que disfrutar. En este deporte individual hay que romper los platos y sumar, depende de nosotros mismos.

-Los últimos resultados tuyos, y de Nicolás Pacheco y Marco Carrillo, despiertan la ilusión…

Sí, han sido super positivos. Haber entrado en una final en el Grand Prix de Marruecos. En la Copa del Mundo de El Cairo quedé fuera la final por un solo punto. Eso es motivador y nos invita a poder soñar con una participación destacada.

-Presiona el hecho de seguir los pasos de los medallistas

Es una motivación grande, para cualquier deportista. Ver a grandes figuras del tiro que ya han dado un paso al costado como Juan Giha, Francisco Boza y nosotros lo que queremos es dejar la valla más alta de lo que lo han dejado ellos

-¿Existe algo como ‘heredar’ lo que ellos hicieron? ¿Conversan al respecto?

No ha habido esa transmisión de conocimiento de tiradores de esa generación porque el tiro ha cambiado en muchos aspectos. Nosotros nos hemos ido actualizando con técnicas de países avanzados como los europeos. Lo que hemos ido aprendiendo ha sido a través de los campeonatos. Yo tuve la suerte que en el 2017 empecé a trabajar con el entrenador español Pedro Martín Fariza, que tuvo una carrera deportiva muy destacada.

-¿Dónde crees que pueda estar la clave para alcanzar esa medalla?

La preparación es clave. Hay que saber prepararse. He tenido la suerte de poder hacerlo a través del IPD. Este año he competido en más de siete eventos y hacer bases de entrenamiento en Europa. Ese es el secreto para poder rendir bien.

-Clasificaste a finales del 2018, pero el tiempo real de preparación fue mucho menor por la pandemia

La pandemia cortó todo. Recuerdo haber estado en Chipre y empezaba a sonar esto. Regresamos a Perú con mascarilla ya. Eso cortó todo. Como en las actividades deportivas en Perú no eran motivo para poder romper la inmovilización, no se podía ir a entrenar por lo que decidí dedicarme a trabajar, recién en enero de este año comenzamos la preparación nuevamente en España.

-Muy poco tiempo de cara a unos Juegos

La actividad deportiva no era motivo para romper la cuarentana. Eso nos tuvo en desventaja porque en otros países sí era motivo y hay gente que no dejó de entrenar.

-Tu apellido en el mundo del deporte peruano está más relacionado al fútbol que al tiro. ¿Tienes relación con ellos?

Tengo mucha relación con el club Alianza Lima por mi tío bisabuelo Alfonso de Souza Ferreira, quien junto al uruguayo Walter Lavalleja fundaron Matute. El hijo de Alfonso, ‘Cuchi’ viene a ser mi tío abuelo y fue presidente de Alianza. Siempre tenemos al club muy presente.

-¿Y no te llamó el fútbol?

Como todo el mundo, en el colegio jugaba fútbol, pero llegó un punto en el que era uno y otro y el tiro me gustaba más que pelotear. Fue eso. El tiro viene de parte de mi abuelo de parte de mamá, un italiano que emigró al Perú y como todo buen europeo de campo, es fanático del tema de las armas. Fue él quien me llevó a disparar por primera vez y me metió el vicio.

-El tiro italiano es de los mejores

En Europa son potencia porque hay mucha afición. En Italia en un pueblo tipo Huaral te pueden reunir 200 tiradores, y unos tigres, algo que no pasa en la región. En Perú juntando a todos los tiradores de escopeta tendremos 15, 17 tiradores, por eso para nosotros es importante venir a entrenar a Europa.

