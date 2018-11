Alessandro de Souza Ferreira: “Me tendría que romper la mano para no ir a Tokio”

Kenyi Peña Andrade



Alessandro de Souza Ferreira (26 años) obtuvo la medalla de oro el XII Campeonato de las Américas de Guadalajara en fosa olímpica. Y aunque el vicepresidente de la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana, Fabrizio Pacussich, haya dejado en duda su participación en Tokio 2020 al decir que “el cupo obtenido es para el país”, el tirador asegura que su presencia está confirmada. “Es bueno que me preguntes sobre ello para poder aclararlo”, empieza.

— ¿Cómo comenzaste a dispararle al plato?



Comencé en el tiro por mi abuelo hace 13 años. Desde que disparé el primer plato fue amor a primera vista. Desde ahí no he parado de traer logros para el país. Practiqué fútbol y squash, pero romper platos es lo que más disfruto en la vida.

— ¿Puede entrenarse la mente para concentrarse al máximo al momento de disparar?



Claro que sí. Para eso tenemos técnicas de visualización y de respiración. El tiro es 90% mental. Es muy fácil romper los platos, pero lo difícil es romperlos todos.

— ¿Qué tan dura fue la competencia en Guadalajara?



Nunca había disparado en condiciones tan difíciles. Había lluvia, viento y frío. Y disparamos en una cancha en donde estuvimos desprotegidos, ya que no teníamos techo. El nivel fue bastante alto, porque estaban Estados Unidos, Argentina y Brasil, aunque tengo que decir que ahora mismo el Perú es el número uno en América.

— ¿Cómo se fue construyendo esta medalla de oro?



Desde el 2017 vengo haciendo una campaña internacional impecable. Es más, pude clasificar al máster de tiro, que se llama Final de Copas, adonde van los 12 mejores del mundo de cada disciplina. Yo ya estaba proyectado al cupo olímpico.

— ¿Por qué el vicepresidente de la federación, Fabrizio Pacussich, dijo que este cupo era del país y no necesariamente tuyo?



Anteriormente el deportista que obtenía el cupo había participado en las Olimpiadas. Por ejemplo, Marco Matellini obtuvo el cupo en los Panamericanos 2017 y en el 2018 fue a Beijing. Otro caso es el de Francisco Boza, quien obtiene el cupo en los Panamericanos de Toronto y participa en Río 2016. En ambos casos no hubo un proceso selectivo. Con este precedente estoy 99% seguro de que estaré en los Juegos. Me tendría que romper la mano para no ir a Tokio.