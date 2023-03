Sus pasos por la pasarela del Miss Universo emocionaron al país entero. Alessia Rovegno supo representar al Perú entre las más bellas del mundo y ahora se luce como una de las modelos más cotizadas del medio.

Pero poco se sabe de la conexión que tiene con el deporte. La modelo hoy forma parte de la campaña “Preserve the past” con el modelo Classic Leather de la marca Reebok, con el cual se busca tomar lo mejor de pasado para vivir el presente.

La modelo nos habla de lo que vivió en el Miss Universo, de su vínculo con los deportes a través de su pareja Hugo García y de cómo toma ser ahora un símbolo de mujer en nuestro país.

—¿Qué te dejó el Miss Universo como aprendizaje personal?

El Miss Universo me dejó demasiadas cosas, sobre todo a no tener miedos, a arriesgar siempre dando lo mejor de uno mismo. Fue una experiencia realmente enriquecedora que llevo en mi corazón y abrazo cada segundo de lo que fue el proceso y la experiencia en sí.

—Muchos creen que solo se trata de un evento de belleza…

Muchas veces los seres humanos dejamos de hacer cosas por temores, miedo a salir de nuestra zona de confort, a fallar o a que nos juzguen. Y de esta experiencia lo que más puedo rescatar es a siempre ir por ello dando lo mejor de ti y superando tus propias expectativas. No hay mejor sentimiento de satisfacción que trabajar por lo que uno quiere y ver los resultados del esfuerzo diario y del trabajo realizado.

—¿Con la imagen y exposición qué tienes ahora, a qué se puede apuntar?

Siempre trataré de utilizar la exposición de manera positiva; ya sea para inspirar, crear, para darle exposición a causas importantes y/o ayuda social y que más personas se sumen. Y seguir trabajando con marcas a las que admiro. Esto lograrlo no solo utilizando mi voz sino aún más importante inspirando con el ejemplo.

Día de la Mujer Imagen que inspira ¿Con qué características te defines como mujer? Fuerte Resiliente Sensible Hay muchos casos de éxitos de mujeres... ¿falta valorarlos? Las mujeres estamos valorándonos cada vez más. Cada vez más nos sentimos más seguras y capaces, nos estamos volviendo más independientes tanto en lo personal como en lo profesional. Esto nos da libertad y me alegra estar viendo este cambio en las mujeres.

Vínculos con el deporte

—¿Si bien vienes de una familia de artistas, tuviste alguna cercanía con el deporte en tu niñez?

El deporte ha sido parte de vida desde siempre. Era fanática de hacer gimnasia de pequeña, cuando pasé a secundaria estuve en la selección de básquet y atletismo en mi colegio. Salto alto y correr postas pasaron a ser mis fuertes. Cuando empecé a entrenar cada vez me gustaba más correr en la máquina del gimnasio. Debo de admitir que empecé caminando (risas) pero ahora no hay día que no corra entre 7 a 12 kilómetros diarios, es parte de mi bienestar personal y es la manera en la que me relajo y me motiva.

—Y te enseña a ser disciplinada

Fui adquiriendo esa disciplina conforme fui creciendo. Me tocó mudarme de país a empezar a trabajar profesionalmente e independizarme a los 18 años y más que todo ahí fue donde me volví muy estricta y disciplinada con el trabajo y con el deporte. La disciplina es sumamente importante para cumplir tus sueños y ser exitoso en lo que sea que te propongas y eso desde pequeña lo tengo presente.

—Artista y deportista...

Trabajo desde muy pequeña. Tengo la parte artística, donde junto a mi hermana tenemos nuestro dúo musical “Alessia y Vambina”; entreno diariamente, más allá del baile, corro entre 7 a 12 kilómetros diarios y cuando no corro, algún otro deporte durante el día hago (risas).

—Se sabe que tu pareja gusta de las actividades extremas, ¿cómo lo tomas?, ¿lo consideras riesgoso?

Los nervios y el miedo siempre van a estar ya que son actividades extremas, pero la verdad es que me encanta ver como disfruta lo que hace, cómo trabaja por cada día ser mejor en lo que le apasiona, y ver como logra sus objetivos; por supuesto él sabe que siempre con el cuidado respectivo… verlo feliz, me hace feliz.

—¿Has podido practicar algunos de esos deportes con él?

Siempre hacemos distintos deportes juntos y es algo que valoramos en la relación porque compartimos esa pasión. ¡La última actividad extrema que hicimos juntos fue tirarse de paracaídas! Y la verdad que fue un sentimiento único, ¡lo volvería hacer mil veces más! Me considero una persona aventurera así que siempre diré que si a todo lo que sea aventura.

—¿Alguna vez has ido a ver a la selección de fútbol?

¡Por supuesto que sí! Me gusta mucho ir y sentir a todos los peruanos unidos. Debo de admitir que hace mucho que no voy, pero ya pronto iré a verlos.





Sobre Reebok Preserve the past Me siento feliz de estar trabajando con Reebok que es una marca a la que admiro mucho, no solo por sus productos sino también por las campañas que hacen y los mensajes tan potentes que dan para contribuir de manera positiva a la sociedad. Cuando recién trabajé con Reebok hice una campaña contra el bullying que es un tema sumamente importante para mí y que considero que se debe de tocar más; sobre todo en la educación inicial, así que me encantó hacerla. Recientemente acaban de lanzar “Preserve the past” o “Conserva el pasado”, que presenta el nuevo diseño de sus Classic Leather. Trabajamos esta campaña con elementos retro, porque la campaña invita a las personas a revivir y abrazar esos momentos que las marcaron e hicieron ser quiénes son hoy, además de preservar el pasado.

