La delegación peruana consiguió su tercera medalla de oro en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 gracias a las hermanas Alessia y Valeria Palacios, quienes se impusieron en la final de la modalidad Doble Peso Ligero Femenino (2XWL) de remo.

Las deportistas, integrantes del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), dominaron la prueba disputada en la Costanera Este de la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, y se quedaron con el primer lugar tras completar los 2.000 metros en 6 minutos, 57 segundos y 15 centésimas.

Oro peruano en Santa Fe: Alessia y Valeria Palacios se imponen en la final de doble peso ligero. Foto: @PuntoEnJuego

Alessia y Valeria Palacios dominaron la final de remo

Las hermanas Palacios mostraron un buen desempeño durante la final y cruzaron la meta con un registro de 6:57.15, suficiente para conseguir la medalla de oro para el equipo peruano.

El segundo lugar correspondió a la dupla de Paraguay, que registró un tiempo de 7:03.52, mientras que Uruguay completó el podio con 7:05.65.

De esta manera, Alessia y Valeria subieron a lo más alto del podio en una jornada que permitió a Perú alcanzar su tercera medalla de oro en los Juegos Odesur Santa Fe 2026.

¡CAMPEONAS SURAMERICANAS! 🔥

Alessia y Valeria Palacios 🇵🇪 se impusieron con absoluta claridad en la final de doble peso ligero (remo) y se quedan con la medalla de oro 🥇 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con un tiempo de 6:57.15. ¡Una locura!



¡FELICIDADES! ¡Arriba… pic.twitter.com/THtsK9PFV7 — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) September 16, 2026

Es la tercera medalla de las hermanas Palacios en Odesur

El oro conseguido en Santa Fe representa la tercera medalla de Alessia y Valeria Palacios en la historia de los Juegos Odesur.

Las remeras peruanas ya habían conseguido dos preseas de bronce en anteriores ediciones de la competición. En Cochabamba 2018 y Asunción 2022, ambas subieron al podio en la modalidad W4x.

En esas dos oportunidades compartieron embarcación con Alexandra Castro y Shantall Antuanet, por lo que el resultado conseguido en Santa Fe representa un nuevo paso en su trayectoria dentro de la competición suramericana.