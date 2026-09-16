Alessia y Valeria Palacios dominan la final y conquistan el oro en remo para Perú. Foto: IPD
Alessia y Valeria Palacios dominan la final y conquistan el oro en remo para Perú. Foto: IPD
Por Redacción EC

La delegación peruana consiguió su tercera medalla de oro en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 gracias a las hermanas Alessia y Valeria Palacios, quienes se impusieron en la final de la modalidad Doble Peso Ligero Femenino (2XWL) de remo.

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