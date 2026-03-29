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Alexa Grasso noquea a Maycee Barber en la UFC Fight Night: así fue el brutal KO del año | VIDEO
Alexa Grasso noquea a Maycee Barber en la UFC Fight Night: así fue el brutal KO del año | VIDEO
Por Redacción EC

La noche de la UFC Fight Night 271 en Seattle tuvo un nombre propio: Alexa Grasso. La mexicana protagonizó una actuación inolvidable al noquear de forma contundente a Maycee Barber en el primer asalto, en una pelea que prometía equilibrio, pero que terminó resolviéndose con un desenlace fulminante.

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