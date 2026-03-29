Alexa Grasso noquea a Maycee Barber en la UFC Fight Night: así fue el brutal KO del año | VIDEO

La noche de la UFC Fight Night 271 en Seattle tuvo un nombre propio: Alexa Grasso. La mexicana protagonizó una actuación inolvidable al noquear de forma contundente a Maycee Barber en el primer asalto, en una pelea que prometía equilibrio, pero que terminó resolviéndose con un desenlace fulminante.

Desde el arranque, Grasso mostró inteligencia para manejar la distancia. Sin apresurarse, fue construyendo su ataque con golpes certeros y desplazamientos laterales, mientras Barber buscaba presionar sin demasiado éxito. La mexicana leyó mejor el ritmo del combate y empezó a encontrar los espacios para hacer daño.

El momento decisivo llegó a los 2:42 del primer round. En un intercambio en el centro del octágono, Grasso conectó una izquierda recta limpia al rostro de su rival. El impacto fue inmediato: Barber se desplomó sobre la lona sin capacidad de reacción, en una imagen que silenció al público por la contundencia del golpe.

Lejos de dudar, la mexicana aseguró la victoria con golpes de seguimiento hasta que el árbitro intervino para detener la pelea. La escena generó preocupación por Barber, que necesitó atención médica tras el nocaut. Para Grasso, en cambio, fue una declaración de intenciones: volvió con autoridad y firmó un KO que ya se perfila como uno de los mejores del año en la UFC.

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