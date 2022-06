Alexander Zverev no continuará el duelo ante Rafael Nadal por las semifinales Roland Garros tras lesionarse durante el segundo set. El tenista alemán se retiró en muletas ante los aplausos de los asistentes quienes reconocieron su desempeño.

Al instante de responder el tiro del ‘Matador’, el deportista, que actualmente ocupa el tercer puesto en la clasificación de ATP, se dobló el tobillo y cayó al suelo. En ese momento, rompió en llanto y el personal del campo se acercó para auxiliarlo.

Luego, Rafael Nadal se acercó para consolarlo. Pese a los intentos de Zverev de seguir luchando por el pase a la final, el dolor fue más fuerte y salió del campo entre lágrimas de frustración ya que protagonizaba una lucha muy pareja frente su adversario.

Tras varios minutos, la ‘Fiera’ lamentó la lesión del tenista alemán. “Es muy duro. Estoy muy triste por él. estaba haciendo un torneo increíble, es un gran compañero. Sé lo mucho que cuesta luchar por los Grand Slam”, declaró a la prensa.

En la misma línea, expresó la pronta recuperación de su colega. “Es una situación muy difícil. Para mí estar en una final más de Roland Garros es un sueño, pero (no me gusta) acabar de esta manera. He estado en el vestuario con él antes de que saliera a pista y es muy duro verlo llorar así. Les deseo lo mejor a él y a su equipo”, mencionó.